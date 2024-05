Kemeneshőgyész évek óta kiváló testvértelepülési kapcsolatot ápol több Kárpát-medencei magyarok lakta községgel, így a tőle kilencszáz kilométerre fekvő Csíkcsicsó községgel is. A távolság – a járvány időszakát leszámítva – nem volt akadálya annak, hogy a falvak delegáltjai évente több alkalommal, más-más helyszíneken személyesen is találkozzanak egymással.

Forrás: önkormányzat

Idén februárban a kemeneshőgyésziek egy sportversenyen vettek részt Hargitafürdőn, az erdélyiek pedig most a helyi és környékbeli mezőgazdasági vállalkozók tulajdonában lévő szarvasmarhatartó telepeket tekintették meg. A látogatás időpontja nem volt véletlen, hiszen ebben az időszakban rendezték a Pápai Agrárexpót is, melynek kiállításain, programjain szintén részt vettek a vendégek.

– A két település közötti igazi kapcsolat alapkőletétele – ha fogalmazhatunk így – a kemeneshőgyészi Trianon-emlékmű állítása és avatása volt. Történelmi pillanatnak is nevezhetjük, hiszen a korábban kissé zárkózott település nemcsak a megyében, az ország közigazgatási határain belül, hanem az egész Kárpát-medencében nyitottabbá vált, az itt élők felismerték helyüket, szerepüket és lehetőségeiket ebben az együttműködésben – fogalmazott Kovács Tamás polgármester. – A közös programok az év során folytatódnak. Szeptemberben testvértelepülési találkozó lesz a faluban, ahol a székelyföldiek mellett a felvidéki és muravidéki testvértelepülések résztvevőire is számítunk. Ezt követően többnapos falukirándulást tervezünk Erdélybe, illetve októberben egy hagyományőrző kulturális fesztiválra is ellátogatunk – mondta a polgármester, aki kiemelte, ezek a programok, rendezvények nem terhelik meg a község költségvetését, a kiadásokat minden esetben a testvértelepülési közösségi és/vagy gazdasági kapcsolatok támogatására kiírt nyertes pályázatokból finanszírozzák. A források előteremtésében az önkormányzat mellett komoly feladatot vállal a helyi, Hermelin Hazajáró és Hagyományőrző Egyesület is.