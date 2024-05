– Ne siessünk, álljunk meg a fotók előtt. Lassan járjunk stációról stációra. A stáció ezúttal nem Jézus szenvedéstörténetének egy-egy állomása, hanem olyan megállóhely, ahonnan nem kell nyomban továbbhaladni. Csokonai Vitéz Mihály is tett egy stációt Löllén, azaz Lellén, a Balaton partján, hogy folytassa útját majd a farsangi menet fölött lebegő léghajón. Madarak és fák napja van, Szijártó János pedig elhozta a róluk fotografált felvételeit. Madarak és madarak. Szinte óva járok, föl ne röppenjenek. Tartsunk csak egy hirtelen seregszemlét! Arapapagáj, gólya, seregély, sirály, kárókatona, vadkacsa, cinke, szajkó, fakopáncs, vörösbegy, stiglic, tengelic, rozsdafarkú, zöldike, gém. A természetbe vonult ki Szent Ferenc is Assisi vidékén, hogy nékik prédikáljon, az emberekkel akart, de velük előbb sikerült testvériesülni. Gondolhatunk arra még, hogy Szijártó János madarai közül a Biblia valóban már néven nevezte a kárókatonát, a gémet, a sirályt és a gólyát. Szigligetnél és a Szentföldön három földrész találkozásánál pedig egyaránt seregestül láthatók szőlők fölött a seregélyek. Sétánkon fák kísérnek minket, amelyek lombja röpteti a madarakat. A fa és a madár az ikonológiákban egybeköti a földet és az eget – mondta megnyitóbeszédében Németh István Péter. Szólt továbbá arról, hogy az erdő fohászával mindnyájan találkoztunk, Szijártó János felvételei is ezt az imát artikulálják.

– Szijártó János bölcsőhelyén eszmélkedtem magam is, retinámban ugyanazoknak a tanúhegyeknek a körvonalai égtek. Ugyanazt a bazaltoszlopot láttuk a Szent György-hegy oldalában, s éppen jókor, hiszen sorsa az lesz, hogy ledől majd fagytól, szelektől, akár a gyermekkéz építette aprópénzoszlop. Ám a fénnyel készített képek és az írás – hitem szerint megmarad. Szijártó János fotói beszédesek. Tán legillőbb hozzájuk a vers, nem pedig a magyarázat – tette hozzá a költő és ez alkalomra írt saját versét szavalta el.

Szijártó János, Németh István Péter és Neszler Imre Attila a megnyitón

Fotó: Tóth B. Zsuzsa / Napló

A megnyitóra érkezett vendégeket a Tapolcai Értékmegőrző Egyesület elnöke, Neszler Imre Attila köszöntötte, majd a kiállító szólt a közönséghez.

Amint elmondta, a Madarak és fák napján nyílt kiállítás ötven képével kapcsolatban, a fákat már gyermekkorában is szerette, amire lehetett, fel is mászott, de a madarakat csak felnőttként kedvelte meg. Nagy szerepet játszottak ebben a családtagok és Pócsi Béla kisállatkereskedő. családja szigligeti otthona körül ma is sok madár él, az etetőre rendszeresen járnak többek között a vörösbegyek, zöldikék, de ott ugrál a fák között egy mókus is. A tárlaton a kert lakóit és a környék fáit, tájait ismerhetik meg az objektíven keresztül a látogatók.

A megnyitót követően a kiállító Yesterday zenekara adott koncertet.