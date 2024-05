A Szigliget Várudvar természetesen idén is izgalmas, színes programokkal, finom ételekkel, az ország egyik legszebb kiállításával, a Balaton várával és új élménnyel várja a kikapcsolódni vágyókat.

Ami a képzőművészetet illeti, a Várudvar Galériában többek között bemutatkozik Géczi Lajos, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar ötödéves, festőművész szakos hallgatója, aki a Várudvar Galéria mellett önálló kiállításán is megjelentette munkáit Pécsett, Emlékezem címmel. – Képzőművészeti alkotásaimat az emlékezet nyelvezetére formálom, amelyről egy 20. századi magyar filozófustól, Palágyi Menyhérttől idézek sokszor: az emlékezés teljesen eltekint az élmény elemeitől, pontosabban absztrahál, a másikban viszont többé-kevésbészerű jellegű, amelyben új körülmények közé helyezi a benyomásokat, ezáltal új értelmet alkot meg – adta közzé ajánlóként művei kapcsán Géczi Lajos.

A Várudvar Galéria tavaszi tárlatán a fotós Minrot is bemutatja munkáit. – Több mint hét éve foglalkozom fotográfiával, kezdetben hobbifotósként, utazási élményeim megörökítése céljából. Tanulmányaim alatt folyamatosan kísérleteztem a fotózás lehetséges területeivel és feszegettem határaimat a portréfotózás, az épület- és természetfotózás területein. Ami a festőnek az üres vászon, az nekem egy elkészített fotó, ami az absztrakt alkotás alapját képezi. A festő eszköze az ecset, az enyém a digitális egérpad – mutatkozott be a Várudvar Galéria kiállítója.

A Szigliget Várudvar szabadtéri színpadán tavaly nyáron Danny Robins misztikus története, a 2:22 elevenedett meg. Idén is csábító kínálat várható

Fotó: Szijártó János/Napló

Természetesen zenével és színházi produkcióval is várja a látogatókat a Szigliget Várudvar. Június 28-án, két év után ismét Szigligeten lép fel a Budapest Bár. A Farkas Róbert vezette együttes sok új számmal és régi kedvencekkel várja a közönséget. Ami a színházat illeti, idén is lesz A padlás, Presser Gábor és Sztevanovity Dusán örökzöld musicalje a várudvaron július 18-án a Veres 1 Színház előadásában. Július 19-én a Ne most, drágám! – a görcsös férfivágyak és a női könnyűvérűség komédiáját láthatják az érdeklődők szintén a Veres 1 Színház előadásában. Az említetteken kívül számos érdekességet kínál a Szigliget Várudvar, ahogy az a korábbi években is jellemző volt.