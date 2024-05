Mint a jó bor, úgy érett nemes hagyománnyá az idén már huszonhárom éves Szindbád-vacsora. Az eseményen egyrészt Krúdy születésnapját, valamint írói munkásságát, egyúttal étel- és italszeretetét is ünneplik a résztvevők. Néhány kihagyott évet és időpontváltozást követően továbbra is töretlen az érdeklődés a különleges esemény iránt.

– Folyamatosan frissül, bővül a program, nagy örömünkre állandó az érdeklődés a közönség részéről a Szindbád vacsora iránt, ami mára a lovagteremből a nagyobb befogadóképességű rendezvényterembe költözött át itt a várban – mondta el kérdésünkre az est irodalmi házigazdája, Pócsik József, aki egyben Krúdy Gyula író megszemélyesítője is volt.

Az irodalmi műsort egyébként a helyi Szösz, vagyis a Szindbád Önkéntes Színjátszó csoport tagjai adták elő, ezúttal is nagy sikerrel. Stílusosan az író Palotai álmok című művéből merítettek, a Fekete lovas című jelenetet tárták a közönség elé. A rövidke színműben Pócsik József mellett, Sándor Tamás aljegyző, Budai László könyvtárvezető, valamint Éltető Erzsébet, Jusztin Andrea Nagy Richárd lépett színre. A vacsora ideje alatt Radics Béla prímás, Bakács Julianna brácsás és Mihók László nagybőgős szolgáltatták a hangulathoz illő, autentikus cigányzenét.