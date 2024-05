A kétórás, fergeteges hangulatú koncerten a "több mint klezmer" szlogent előtérbe helyező zenekar a rendezvényen a holokauszt 80. évfordulójára is emlékezett, de céljuk volt az is, hogy ne csak a bánatról játszanak, hanem reményt is adjanak. Az együttes a jiddis és ladino dallamok mellett megörvendeztette a hálás közönséget a Schindler listája című fim zenéjével is.

Az esten a 26 évvel ezelőtt alakult zenekar Masa Tamás vezetésével ötvözte a zsidó és roma zenét magyar népzenei elemekkel, valóságos örömzenét játszva, kiváló hangszerszólókkal színesítve az estet. A kelet-közép-európai zsidó hangszeres zene mellett a zsoltárokból, imákból is adtak ízelítőt a zenekari tagok, akik közül néhányan a közelmúltban Izraelben koncerteztek a 100 Tagú Cigányzenekarral. A zenekar tíz profi tagjához csatlakozott a 100 Tagú Cigányzenekar korábbi vezetője, Beke Farkas Nándor is, aki virtuozitásáról újra tanúbizonyságot adott Bódi Mónikával és a klarinéton játszó Szabó Bálinttal együtt. Masa Anita énekhangja betöltötte a termet a magyar népdal, a Szól a kakas már dallamával. A legenda szerint a nagykállói rabbi megvásárolta azt egy pásztorfiútól és hozzátűzött két versszakot. Amint a koncerten kiderült, a dallamot a világon mindenütt magyar nyelven éneklik, a zsidó néphitben a kakas pedig a messiás jelképe.

A Jiddishe mame című dalt jiddis nyelven énekelték, a terrorizmusban elesett áldozatok izraeli emléknapja tiszteletére írt dal a szabadulásról szólt.

A Van egy hely a Földön című dal az egyik legnagyobb siker volt a koncerten Monti Csárdása és a Pacsirta mellett. A zenekar előadásában a Szenes Hannáról szóló musical betétdala után az egész műsort is láthatja majd Tapolcán a közönség az ígéret szerint.

Az esten a kiváló hangzáshoz hozzájárult az együttes gazdag hangszerparkja, a zenészek a klezmerben megszokott hangszerek, mint például a klarinét, hegedű, tangóharmonika mellett játszottak buzukin, lanton, szaxofonon és darbuka dobon is. A zenészek profizmusát a zenekart elengedni nem akaró közönség díjazta azzal, hogy állva tapsolt.