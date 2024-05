,,Ahol a kamarazene, a kulturális örökség és a tehetség találkozik" – ez a jelmondata a Merita projektnek. Ezzel izgalmas fejezet kezdődött az európai kamarazene világában, 12 ország együttműködése révén. A program során 38 vonósnégyes mutatkozik be különleges koncerthelyszíneken. A cél az érdeklődés fenntartása a klasszikus zene iránt, Európa-szerte lehetőséget teremtve fiatal művészek fellépésére, akik a művészi kreativitást ötvözik a technológiai lehetőségekkel. Hazánkban az első koncert május 19-én lesz a bakonybéli Szent Mauríciusz Monostor csodálatos történelmi terében, és utána találkozhat is a közönség a zenészekkel.

Klasszikus zene szokatlan terekben – Az olasz Quartetto Eos hangversenyének műsorában Beethoven vonósnégyesei hangzanak el május 19-én a bakonybéli Szent Mauríciusz Monostor csodálatos történelmi terében

Fotó: Cecilia Chiaramonte / Forrás: Merita

Az olasz Quartetto Eos hangversenyének műsorában Beethoven vonósnégyesei hangzanak el vasárnap 18 órától. A koncert alapvető emberi érzelmeket társít a neves zeneszerző vonósnégyeseinek egyes tételei mellé, újfajta tematika szerint fűzik össze egyedi műsorrá az elhangzó műveket. Ezt egészíti ki a monostor évszázados falainak hatása.

„Bakonybél szerzetesközössége egészen István királyig, 1018-ig nyúlik vissza, azóta élnek szerzetesek ezen a vidéken. Közülük talán a legismertebb Szent Gellért, aki hét évet töltött a monostorban. Bár a történelem viharai a monostort sem kímélték, mára jobbára felújított és megszépült környezetben tudja szerzetesközösségünk fogadni az érdeklődőket, mindazokat, akik szeretnének valamit kapni. Bízom benne, hogy a Merita koncertsorozathoz csatlakozva lélekemelő koncertekben lesz részünk, és olyan látogatók is eljutnak hozzánk, akik eddig nem jártak Bakonybélben. Örülök, hogy külföldi vendégeinknek, vendégművészeinknek is bemutathatunk egy szeletet a magyar bencés kultúrából, ezen a történelmileg, kultúr- és egyháztörténetileg fontos helyszínen” – fogalmazott Izsák atya, a bakonybéli Szent Mauríciusz Monostor perjele.

Bakonybél kezdettől fogva a békesség, a kiengesztelődés helye, a csendes belső úton megtalált harmónia, lelki teljesség közvetítője.



A zene, a tánc és a lélek az érzelmek húrjain játszanak. A Merita az Európai Unió támogatásával létrehozott projekt, megvalósításakor a vonósnégyesek által képviselt új hangok és stílusok egyaránt gazdagítják és felfrissítik az európai zenei palettát. „Nagy öröm, hogy sikerült bekerülnünk ebbe a nemzetközi programba, és számos olyan együttes látogathat el Magyarországra, amely vélhetően a jövő koncertéletének meghatározó szereplője lesz. A helyszíneket igyekeztünk úgy válogatni, hogy hazánk meghatározó történelmi-közösségi tereibe juttassuk el a kamarazenét. A bakonybéli Szent Mauríciusz Monostor mellett például a fehérvárcsurgói Károlyi-kastély díszterme és a gyulakeszi Csigó-malom is olyan helyszínük lesz, amely hozzátesz majd a koncertélményhez. Bízom benne, hogy a folytatásba hazai együttesek is be tudnak kapcsolódni” – fogalmazott Pista Eszter, a program hazai szervezője.

Az 152 művészt felvonultató kezdeményezés nagyszerű lehetőséget kínál a fiatal zenészek számára mentorok segítségével karrierjük formálására, valamint arra ösztönzi őket, hogy újító ötleteikkel gazdagítsák a kamarazene hagyományait. Már elkészültek az újító jellegű műsorok, zajlanak a műhelymunkák. A Merita ezzel egyre közelebb kerül kitűzött céljához, hogy megújítsa és gazdagítsa az európai kamarazene világát.

A bakonybéli műsor

Félelem – Beethoven: Op. 18 n.6, IV mov. La Malinconia

Öröm – Beethoven: Op. 132, III mov. Heiliger Dankgesang

Düd – Beethoven: Op.95, III and IV mov.

Undor – Beethoven: Op.18 n.4 I mov.

Meglepetés – Beethoven Op 18 no.4 II mov.

Szomorúság – Beethoven: Op 59 no.1 III and IV mov.