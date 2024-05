Sümegen május 24-én 19 órakor a Kisfaludy Sándor Művelődési Központban, Tapolcán május 28-án a Tamási Áron Művelődési Központban 19 órakor mutatja be Főnix Színjátszó Egyesület a Kettétört életek című kétfelvonásos zenés színdarabot, amelynek szerzőpárosa N. Horváth Erzsébet és Szijártó János.

A Kettétört életek című darabban Márkus János belsőépítész szerepében Réwész Dávid, Papp Izabell színésznőt Perger Barbara alakítja majd

Fotó: társulat

A művet a Főnix Színjátszó Egyesület tagjai és a Yesterday zenekar viszi színre. A színdarab középpontjában a most 94 éves Molnár József belsőépítész áll. A darab középpontjában Psota Irén színésznő és az ő szerelme áll. Az a szerelem, amelyről mindketten azt tartották, hogy maga a csoda, ami nem is a Földön köttetett. Kiállta-e ez a szerelem a „történelem dobta" próbákat, nehézségeket? Mit kínált egy ember életéért az 50-es évek Magyarországa? Mi lett az ára annak, hogy főhősünk részt vett az '56-os forradalomban? A történelem kettétörheti-e az egyéni sorsokat, álmokat? Ezekre a kérdésekre is keresi a választ a színdarab, amely az írói fikció, a fantázia és a történelmi dokumentumokra támaszkodó, valós élethelyzetek ötvözete.

A színmű nézői tanúi lesznek egy olyan történelmi korszaknak, amelyről sokan még ma is csak suttogva mernek beszélni, mert talán nincs is olyan család a mai Magyarországon, amelynek génjeibe, tudatába ne égett volna bele – generációkon át – az elődeik által megélt, átélt megaláztatás, a vagyonelkobzás, a kitelepítés, a „csengőfrász", a kínvallatás és a börtön pokla. Márkus János belsőépítész szerepében Réwész Dávid, Papp Izabell színésznőt Perger Barbara alakítja.