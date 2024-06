A művelődési központban jelenleg vállalkozásban működik a mozi, de volt olyan időszak, amikor a múzeumok, sőt, még a sportcentrum és a balatonszepezdi tábor is az intézmény égisze alá tartozott. – Most ugyancsak intézmény vagyunk, az imént említett könyvtár mellett az információs központtal egy szervezetben, továbbá részben az egykori kaszinó – most Pannon Egyetem épülete –, a József Attila úti tagintézmény, a Padragkúti és a Bakonygyepesi Művelődési Ház tartozik hozzánk. Nagyon sok változást, átszervezést, összevonást, szétválasztást éltem meg az évtizedek alatt. Ajka büszke lehet a művészeti csoportjaira és civil közösségeire. Közel ötven klubnak, művészeti csoportnak ad helyet az intézmény, nyugdíjasklubok, kórusok, táncosok és más közösségek kapnak teret, lehetőséget a működésükhöz, jellemzően a József Attila úti épületben és a városrészi közösségi házakban. Hálás vagyok az együttműködésükért, partnerségükért, jó ilyen közegben lenni. Fontos, hogy ennyi csoport dolgozik a házban és kötődik az intézményhez. Ez azt jelenti, hogy a művészeti és közösségi élet széles bázisa működik a városban. Nagyon fontos, hogy művészeti közösségeink meg tudják őrizni a stabilitásukat, kiegyensúlyozottan tudjanak működni, hiszen az ő elkötelezett munkájuk reprezentálja a város kulturális életét. Sokan rengeteg energiát és időt áldoznak arra, hogy a tőlük megszokott magas színvonalon lépjenek a közönség elé. Ebben kőkemény munka van, legyen az kórus, zenekar, néptánc, rock and roll, színjátszás, képzőművészet vagy más alkotótevékenység. Meggyőződésem, hogy a közösségi élmények jobbá teszik, gazdagítják, formálják az embert és ezáltal a világot is.