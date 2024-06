Felső tagozatos iskolásként már a tapolcai Reindl Erzsébet honismereti táborában töltötte a nyarakat. Az egyik pályázati anyagában a nyirádi Erzsébet királyné szobor történetét dolgozta fel, meginterjúvolva az akkori tanácselnököt, és a nagymamájától hallott legendát is beleszőte. Nagy örömére ez a dokumentum ma is megvan. A kutatás és a honismerethez való fordulás egyik mozgatórugója a táborozás volt. De ugyancsak példa lehetett otthon édesanyja múlthoz való ragaszkodása, fontosnak tartotta a tárgyi emlékek mellett mindazt, amit szüleitől, nagyszüleitől tanult.

– Amikor 1998-ban munkába álltam, a nyirádi szobor állításának centenáriumára készültünk. Én is az egy évvel későbbi ünnepség szervezői között voltam. Akkor már több előadást hallottam Sisiről. Az iskola 2000-ben vette fel Erzsébet királyné nevét, ez elgondolkoztatott. Egy névadó vajon milyen hatással lehet az iskola belső világára, a gyerekek kötődésére? Tudunk-e példaképet találni benne? Ezt kutatva azt találtam, hogy az iskola éthoszához hozzátartozó szimbólumok, köztük a névadóhoz kapcsolódók is sokat jelentenek. Amikor felvette az iskola Erzsébet nevét, elkezdtem a helyi kultuszt is feltárni. Hiszen az első magyarországi Erzsébet-szobrot nálunk állították, azonban a részletekről keveset tudtunk ekkor még – emlékezik Gabriella, akinek az irodájában is a királyné képe látható a falon, asztalán ibolyamintás a kávéscsésze, ez volt a királyné kedvenc virága.

Erzsébet mítoszához eleinte helytörténeti szempontból közelített. Kíváncsi volt rá, hogy egy ilyen kis falu közössége miért tartotta fontosnak a szobor állítását. Hiszen kiderült, hogy Erzsébet – a legendával szemben – sosem járt Nyirádon. Sőt, még megyénkben sem, az embereknek mégis fontos valami kötődés. A nyirádiak akkor úgy gondolták, milyen nagyszerű lenne, ha Zala nagy szülöttjének, Deák Ferencnek a ravatalánál egykor koszorút elhelyező Erzsébet felé éppen egy kis zalai falu tenné meg az első kegyeleti gesztust.

–Érdekes módon még manapság is állítanak szobrot az emlékének. Tavaly is volt rá példa. Nyilván teljesen más a megközelítése a mai kultuszápolásnak, mint a korabelinek. Fontos megismerni, hogy a szabadságharcot leverő uralkodó bajor felesége hogyan tudott ennyire belopózni a magyarok szívébe. Hogy megtudjam, meg kellett ismernem a tényleges kultusz motívumelemeit. Mivel erre már több kutató is kereste a választ, támaszkodhattam az ő eredményeikre. Elgondolkodtatott az is, hogy Békés vármegyei apai nagyanyám majorsági konyhájában miért volt a falon egy korabeli kép Erzsébetről. Ez a családi történet is mutatja, hogy az egyszerű nép között is több generáción át őrizték emlékét. Örülök, hogy ez a kép ugyancsak a gyűjteményem része – mondja.