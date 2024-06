A rendezvényen megjelent Porga Gyula polgármester, aki örömét fejezte ki a program sikere kapcsán. Mint azt elmondta, két kulcsa van a sikernek: az egyik a szervező Közösség Kádártáért Egyesület kitartó munkája, a másik a lakosság, a résztvevők, akik nélkül nem lett volna ilyen sikeres a program. – Az emberek a legdrágábbat, az idejüket áldozták fel, hogy jelenlétükkel demonstrálják, mennyire fontos számukra ehhez a közösséghez tartozni. Jó a program, és jó látni azt, mennyi beszélgetés zajlik, s minden hasonló rendezvény arról kell hogy szóljon, hogy közelebb hozza egymáshoz az embereket, hiszen egy közösség tagjaként a nehéz időkben is van kibe kapaszkodni. Minden évben találunk olyan személyt, aki az átlagosnál is több időt szán a közösségnek, ösztönözve a többieket is arra, hogy érdemes a közösségért tenni, dolgozni – hangsúlyozta a polgármester, akinek köszöntője után átadták a Dévai Bíró Mátyás-díjat.

Két kulcsa van a sikernek – hangsúlyozta Porga Gyula

Fotó: Benkő Péter/Napló

A Kádárta városrészi önkormányzat kezdeményezésére alapította meg a város közgyűlése a díjat azon személyek munkásságának elismerésére, akik sokat tettek a városrész kulturális életének fellendítéséért, a közösségek formálásáért, fenntartásáért, az identitás erősítéséért, a városrész hírnevének öregbítéséért. A díjat ezúttal Schildmayer Attilának ítélték oda, az elismerést Ovádi Péter országgyűlési képviselő, Porga Gyula, valamint Katanics Sándor önkormányzati képviselő adta át a kitüntetettnek.

Ovádi Péter, Porga Gyula és Katanics Sándor adta át az elismerést Schildmayer Attilának

Fotó: Benkő Péter/Napló

– A díjazott a kádártai közösség kiemelkedő alakja, évek óta tagja az egyesületnek, s évtizedek óta a Gyulafirátóti Polgárőr Egyesületnek. Házassága óta él családjával Kádártán, nagy szerepet vállal közösségi munkákban, nevéhez kapcsolható a felújított műfüves labdarúgópálya létrejötte. De jelen van a városrész összes rendezvényén, feladatokat vállal polgárőrként, szervezésben. A városrészben élők sokszor fordulnak hozzá, segíti az egyesület és a közösségi ház vezetőjének munkáját. Szívén viseli lakóhelye szépítését, részt vesz virágültetésekben, a Forrás park rendezésében. A városrész új betlehemének tervezését, kivitelezését is elvégezte. A közeli települések rendezvényein képviseli a kádártai egyesületet. Rendkívüli közösségépítő tevékenysége kitűnő példa – hangzott el a méltatásban.