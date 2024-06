A legelsőt, valamint ismert és új dalokat is előadott a tizenegy éve az erdélyi Gyergyószentmiklóson megalakult zenekar, mely ezúttal is az élet értékeit, az emberi érzéseket, a természet szépségét helyezte műsorának középpontjába. Előadás közben a gyönyörű, kristálytiszta hangzás, a pompás színpadi látvány mellett ezúttal is minden egyes szót jól lehetett érteni, tartalmas, sokatmondó volt.

Fotó: Kovács Erika / Napló

A ragyogó szombat esti fellépést különleges program előzte meg, melyre még nem volt példa. A zenekar tagjai, akik közismerten sportos emberek, kedvelik a kerékpározást is, elhatározták, idén körbetekerik a Balatont. A sportos program részeként Balatonakarattyáról indultak el pénteken, ahol lehetett csatlakozni hozzájuk, hogy aztán egészen Alsóörsig menjenek. Innen indultak tovább Felsőörsre, ahol a Pocca-dűlőnél, festői környezetben pihentek, gyönyörködtek a panorámában. A nyitónapon tűbortűznél muzsikáltak, beszélgettek népes rajongótáborukkal, melyet mások is megajándékoztak, így a DreamFlow, Fehér Csaba és Dorogi Péter pedig gitármuzsikával, majd késő este Bagossyék előadása koronázta meg a pikniket.

A szombati pódiumbeszélgetésen, amit a fűben, plédeken ülve hallgatott a szép számú közönség, és amit Sipos Betti, a zenekart jól ismerő újságíró vezetett, sok minden elhangzott a tagokról, az életükről. Így egyebek mellett az, hogy teljesen hétköznapi életet élnek, lépésről lépésre, kőkemény munkával haladtak előre, valamennyien családot alapítottak már, akikkel lehetőleg minél több időt töltenek együtt. Csodálják szülőföldjük, otthonuk, Erdély páratlan szépségét, és nagyon örülnek annak, hogy sok időt töltenek a határon túl, ahogy mondták, „itthon”. A Balatont imádják, lenyűgözi őket a tó és környéke, ezen a felsőörsi helyszínen először jártak, amit minden tekintetben kifogástalannak neveztek. Beszéltek arról is, nem kell ahhoz különleges passzió, hogy töltődjenek, pihenjenek, a fűnyírás vagy a játék a gyerekkel a kertben tökéletes kikapcsolódást jelent számukra. Meghatározónak tartják a szűkebb és tágabb értelemben vett hazát, az összetartozást.