2024-ben immár tizennegyedszer szerveztük meg emléktalálkozónkat. Ennyi ideje, tizennégy esztendeje járunk le a magyar tenger mellé minden nyár elején, szervezett keretek között – Veszprém vármegyeiek és nem csak Veszprém vármegyeiek – találkozni, emlékezni, fejet hajtani, beszélgetni, közösen gondolkodni Bajcsy-Zsilinszky Endre (1886–1944) tisztelete jegyében.

Kerecsényi Zoltán BZSESZÖM-ügyvivő előadása közben

Fotó: BZSESZÖM

Idei emlékprogramunknak kerek évfordulók szolgáltattak aktualitást: a nyilas hóhérok 80 éve ölték meg Bajcsy-Zsilinszky Endre országgyűlési képviselőt, újságírót, nemzeti ellenállót, posztumusz nemzetvédelmi minisztert és Radnóti Miklós (1909–1944) tanárt, költőt, a múlt századi modern magyar líra kiemelkedő alakját.

Mindkettőjük szoros Veszprém vármegyei kötődésekkel bírt. Bajcsy-Zsilinszky Endre a Balaton-part, pálkövei kis földdarabkája szerelmese volt. Itt nemcsak kisimíthatta megviselt idegeit, de fizikailag és szellemileg is alkothatott. Radnóti Miklós Gyarmati Fanni nyelvtanárral való házasságkötését követően a Balaton-felvidéken járt nászúton 1935 augusztusában. Nem mellékes az a tény sem, hogy Radnóti Miklós átmenetileg Bajcsy-Zsilinszky Endre közbenjárásának köszönhetően kapott felmentést a munkaszolgálat alól 1943 tavaszán. Radnótinak nemcsak 80. halálozási, de 115. születési évfordulója is van idén, s azon lényeges Veszprém vármegyei nyolcvanéves kötődését is illik megemlíteni, hogy utolsó versét, az 1944. október 31-én keltezett 4. Razglednicát Szentkirályszabadján írta. Az egy héttel korábban átélt borzalmakat foglalta költői formába, barátja, Lorsi Miklós hegedűművész kivégzését örökítve meg benne. A visszaemlékezések szerint Radnóti és társai Szentkirályszabadján értesültek utolsó reményeik szertefoszlásáról.

Mielőtt a tóparton, a Bajcsy-ház emlékjeleinél megtartottuk koszorúelhelyezéseinket, előbb a kővágóörsi könyvtárhelyiségben gyűltünk össze. A település vezetőjének, Horváth Dezső polgármesternek az elmúlt időszakokat értékelő szavait követően a Kővágóörsi Faluszínház oszlopos tagja, Biczók József osztotta meg velünk Radnóti szellemi atyja, mentora, a 135 éve született Sík Sándor piarista polihisztor Isten tenyerén című versét. Radnóti Miklós Nyugtalan órán című, 1939-es poémáját Varga Rita vanyolai polgármester és Strommerné Biró Hajnalka közművelődési munkatárs együtt olvasta fel. Radnóti 1937-es Lapszéli jegyzet Habakuk prófétához címet viselő költeménye is elhangzott az ankéton.