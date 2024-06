A régi holmik az ország távolabbi részeiből érkezett látogatókban is emlékeket ébresztettek

Fotó: Rimányi Zita/Napló

A Bakony az örök szerelem

– Férjem, Sárfi Lajos bakonybéli származású. Ezer szállal kötődik a Bakonyhoz, dédelgeti a gyermekkori emlékeit. Jómagam mezőföldi lány vagyok, szeretem a szülőfalumat, Zichyújfalut, de a Bakony számomra is egy szerelem lett. Olyan, mintha egy másik világba csöppentem volna egy országon belül. Cseszneken lakunk és a bakonyi kultúra, amelyen belül rengeteg értékes és izgalmas téma található, folyton figyelmet kíván tőlem. Azonnal magával ragadott a táj változatossága, szépsége, a kiváló mikroklímájú levegő és az emberek nyugalma. A férjem a kezét nyújtotta és azóta bátran mondhatom, hogy nincs megállás számunkra. Mindkettőnket a tenni akarás és a segítségnyújtás hajt – fogalmazott Andrea. Ő és párja a munkájuk során is a Bakony megismertetésével foglalkoznak, de szerették volna így szerzett tapasztalataikkal más módon is meghálálni az itt élők közösségének mindazt, amit kapnak attól, amit úgy lehet összefoglalni, hogy Bakony. Ezért hoztak létre alapítványt, ezért volt már többször Cseszneken Kulturális Kukucskáló.

Részlet a Filléres emlékeim című helytörténeti kiállításból, amit a cseszneki faluházban láthattak az érdeklődők

Fotó: Rimányi Zita/Napló

"Beszélgetünk, kérdezősködünk, megörökítünk"

– Csodálatos értékeket rejt a Bakony és nem csak a tárgyi, de az emberi érték is érték, sőt, abból fakad minden. Bakonyi falvakat járunk rendszeresen, nagyon sok emberrel találkozunk, sokat beszélgetünk, kérdezősködünk. A legnagyobb öröm számunkra, amikor kameráink előtt is készségesen beszélnek akár a kultúrájukról, a gondolataikról. Különböző falunapokon, fesztiválokon, szüreti mulatságokon, falusi ünnepségeken veszünk részt. Kisfilmekben örökítjük meg ezeket, hisz a ma pillanatai a holnap emlékei. Célunk többek közt, hogy nagyobb ismertséget kapjanak a kis bakonyi falvak, a kirándulóhelyek, a régi mesterségek, a helyi gasztronómia, a művészeti értékek. Amikor cseszneki idős emberek fogadtak minket otthonaikban és beszélgethettünk velük, hogy kamerával rögzítsük, amit történeteikből érdemes megőrizni az utókornak, az elbeszéléseik alapján rájöttünk, hogy mindannyian őriznek egy-egy olyan tárgyat, ami a gyökereikhez köti őket. Olyat, amelyre ha ránéznek, emlékeznek a megélt pillanatokra, a gyermekkorukra, egy-egy szerettükre. Azt gondoltuk, hogy összegyűjtjük, kölcsönkérjük ezeket a tárgyakat, hogy pár napon át együtt bemutassuk azokat – mondta el a kiállítás ötletének megszületéséről Andrea.