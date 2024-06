A Brusznyai Árpád Alapítvány munkáját köszönte meg beszédében Brányi Mária, Veszprém alpolgármestere, és utalt a csütörtök esti gyertyagyújtásra és megemlékezésre, melyet Balogh Elemér gondolatai tettek egyedivé és különlegessé Brusznyai 100. születésnapján. Veszprém hős mártírjáról elmondta, nemcsak egy nagyon erős jellemű, szilárd tartású, tisztességes, becsületes tanáremberre emlékeztek, hanem az '56-os forradalom egyik áldozatára, akit ártatlanul ítélték halálra és végezték ki. Veszprémben a Brusznyai Alapítvány teszi lehetővé, hogy megismerjük az egykori tanárember életútját, aki emelt fővel tudott a halállal szembenézni.

Brusznyai Árpád születésének 100. évfordulója kapcsán mutatták be A mi hősünk című könyvet pénteken Veszprémben

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Imre Frigyesné, a Brusznyai Árpád Alapítvány elnöke kijelentette, Brusznyai Árpád városa Veszprém, Veszprém Brusznyai Árpád városa. Nem a szülőhely, Derekegyháza, nem Szentes, a sikeres középiskolai évek helyszíne, nem Vác, ahol párt talált. Veszprém emelte be a történelembe a fiatal tanárt, és itt várta a közösségért vállalt felelősségtudat, itt lett az elvhűség áldozatává és példájává. Száz éve született, és Veszprém hősévé avatta őt a hálás emlékezet. Érte szól minden januári emlékest ünnepi szónoklata, valamint a 2018-ban megjelent három és a most megjelenő összegző kiadvány is. Köszöntetet mondott az emlékét a kényszerű hallgatás évtizede után felélesztő, felmutató Magyar Demokrata Fórumnak. Fejet hajtott Horváth Balázs, Mészáros Gyula, Balogh Elemér tevékenysége előtt. Az országban első 56-os emléktábláért a várban. Az alapítvány első éveinek útkeresésében meghatározó szerepet játszó Meskó Gábornak, Pap Sándornak, Bors Józsefnek és Kovács Péternek, a Mendelssohn Kamarazenekar karnagyának, az emlékhangversenyek művészeti vezetőjének és kórusvezetőknek.

Ezután húszperces kisfilmben mutatták be az alapítvány munkáját 1989-től, majd Szűts István Gergely, a könyv kurátora és társszerkesztője szólt a napokban megjelent A mi hősünk című kötetetről, amely 208 oldalban mutatja be az alapítvány elmúlt 35 évét. Kiderült, a kötet két nagy részre osztható, egyrészt dokumentumokra, másrészt pedig a kötet végén egy közel 30 oldalas fotómellékletre. Ugyanakkor a szónoki beszédek közül kortársak, tanítványok és az utókor címen szerepeltetnek hét írást, illetve 14 egykori díjazott tanár és diák visszaemlékezését. Szintén fontos része a kötetnek Brusznyai Margit úgynevezett egyperces novelláinak gyűjteménye: 14 rövid visszaemlékezést írt a gyermekkoráról.

A különleges kötetbemutatón Naszer Tamara adott kulturális műsort.