Baranyai Zoltánné, a badacsonytomaji székhelyű, ám több más városban is működő, iskolai bázissal is rendelkező Szín-Vonal AMI címzetes igazgatója úgy fogalmazott, tapasztalatuk szerint a 21. századi magyar képző- és tárgyalkotó művészet kifejezési eszköztárának megismerése által diákjaik képzelőereje, kézügyessége, eszközhasználati tudása, tervező- és kifejezőkészsége erőteljesebben fejlődik. – Az alapítvány az említett célok még eredményesebb megvalósíthatósága érdekében munkásságunkat jól ismerő Somogyi Győző festőművész biztatására sikeres pályázatot nyújtott be a Magyar Művészeti Akadémia veszprémi regionális munkacsoportjához. A kortárs magyar művészet inspiráló hatása című szakmai programunk megvalósítását 2024-ben a Magyar Művészeti Akadémia támogatta – tette hozzá.

A Szín-Vonal Alapfokú Művészeti Iskola tanulói Gyulafirátóton is bemutatkoztak alkotásaikkal, akik Várszegi Kata tanárnővel álltak össze egy közös fotóra

Forrás: Szín-Vonal AMI

Amint azt megtudtuk, az intézmény tanárai a második félév tananyagát a Magyar Művészeti Akadémia tagjainak – többek között Aknay János, Földi Péter, Gyarmathy Tihamér, Schéner Mihály, Somogyi Győző, Szemadám György Szurcsik József képzőművészek, Hefter László üvegművész, Csáji Attila fényművész, Keresztes Dóra illusztrátor, Geszler Mária keramikus, Hager Ritta, Katona Szabó Erzsébet, Kelecsényi Csilla, Szabó Mariann textilművészek – tevékenységére, alkotásaira építve dolgozták fel, gyarapítva a művészeti iskolába járók grafikai, festészeti, plasztikai, tárgyalkotói, installációs művészeti tudását.

A tanév végén a kortárs magyar művészet alkotásaira épülő tanítási gyakorlat eredményéből kiállítás nyílt az intézmény telephelyein, így a tapolcai Kazinczy-iskolában is

Forrás: Szín-Vonal AMI

A művészek közül Szurcsik József, Csáji Attila, Somogyi Győző, Hefter László alkotásait eredetiben, kiállítások, illetve műhelylátogatások segítségével is megismerhették a programban részt vevő diákok. A tanév végén a kortárs magyar művészet alkotásaira épülő tanítási gyakorlat eredményéből kiállítás nyílt az intézmény telephelyein, Monostorapátiban, Zánkán, Gyulafirátóton, Tapolcán, Badacsonytomajon, Lesenceistvándon, Zalahalápon és Veszprémben. Baranyai Zoltánné azt külön kiemelte, hogy a Szín-Vonal Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete fontosnak tartja a kortárs művészet megismertetését, mert az nyitottságra nevel, gazdagítja a gyermekek belső világát, miközben az alkotási lehetőségek által örömteli élményt, lelki egészséget biztosít.