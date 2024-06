A kortárs dobozművek Dobozvilág című tárlatának anyaga az Első Magyar Látványtár gyűjteményéből érkezett a malomba, ahol Bartunek Katalin, a Csigó Malom Kulturális és Művészeti Központ Alapítvány vezetője elmondta, hogy a 15. évadot nyithatják meg most.

Az Első Magyar Látványtár anyagából rendezték a tárlatot

Fotó: Tóth B. Zsuzsa/Napló

– A Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programsorozatot folytatva idén is egész nyáron programok sora várja a vendégeket. Köszönet a munkáért a jelen levő kurátoroknak, Gábor Áronnak, G. Heller Zsuzsának és Bayer Ilonának, valamint Vörösváry Ákosnak a kiállítás anyagáért, és T. Szabó Lászlónak, aki tavaly és idén egyaránt kiállító művészünk – mondta Bartunek Katalin.

A kiállítást megnyitva Németh István Péter költő, irodalomtörténész arról beszélt, hogy a dobozba zárt világ csodákkal volt teli már a régi évszázadokban.

A Dobozvilág című tárlaton bemutatott alkotások elődjei a kukucskálódobozok voltak

– Wunderkammernek nevezték a művészien berendezett dobozokat. A leghíresebb dobozművész talán a németalföldi Samuel van Hoogstraten, aki Rembrandt igen jó tanítványának bizonyult. Úgynevezett kukucskálódobozokat készített, abba például a jellegzetes holland lakásbelsők kicsinyített mását álmodta. Míg a festőművészek keretekbe foglalt síkra dolgoznak, addig a dobozművészek térben gondolkodhatnak. Nem kell a rajz eszközeivel érzékeltetni a három dimenziót, mert a formával együtt kapják. A doboz belseje maga a tér, amelyet az üvegen át csodálhatunk. A dobozokba való komponálás önálló műfajjá a 20. század elején, a szürrealizmus és a dada irányzat megjelenésével vált. Egyik jelentős magyar képviselője, egyben e már komoly hagyományokkal rendelkező műfaj ébresztője, felélesztője Zoltán Sándor lett, akinek dobozkompozícióit ma itt, Gyulakesziben, a Csigó Malomban tekintheti meg az érdeklődő. Szeretnénk hinni, hogy a dobozművészet remekei ezúttal végképp hazaértek, nem csupán a Tapolcai-medencébe, de az itteni szemekbe és szívekbe is.

Vörösváry Ákos műgyűjtő, a diszeli Első Magyar Látványtár alapítója és gazdája rendezte e kiállítást. Gyűjteményének fontos részét képezik például az úgynevezett piros-fehér-zöld színű tárgyak és képek is, ezek is a kiállítás részei – mondta Németh István Péter, és bemutatta egyenként is az alkotókat: Albert Katalint, Barabás Mártont, Ganczaugh Miklóst, Makky Györgyöt, Nagy Krisztinát, Pátyerkó Lászlót, Prutkay Pétert, Szemadám Györgyöt, T. Szabó Lászlót, Újházi Pétert és Zoltán Sándort.