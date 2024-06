A Pigniczky Réka rendezésében, az 56films gyártásában és a Nemzeti Filmiroda támogatásával készült film bemutatóját szabadtéri Kaláka koncert követi június 14-én - közölték a szervezők az MTI-vel.

A mű egyszerre zenés dokumentumfilm, road movie és portréfilm a Kaláka egykori és mostani tagjairól. Az 1996 óta változatlan felállásban szereplő Becze Gábor, Gryllus Dániel, Gryllus Vilmos és Radványi Balázs mellett megszólal a filmben a Kaláka történetében szintén fontos szerepet játszó Huzella Péter, Major Gábor és Mikó István is.

A rendező-producer az Egyesült Államokban született és nevelkedett 56-os menekültek gyermekeként, és a kaliforniai magyar közösségben hallotta először a Kaláka zenéjét. A filmnek ez ad különleges perspektívát: Pigniczky Réka munkáját átszövi az összmagyarság témája.

A zenekar tagjai útnak indulnak egy olyan városba, amelyről már évtizedek óta énekelnek, de még sohasem jártak ott. A kolumbiai Cartagenában először adják elő Kányádi Sándor Románc című, a városhoz írt megzenésített szerelmes versét. A film bemutatja, hogy a Kaláka mindenütt ugyanazt jelenti a magyaroknak, bárhol is éljenek a világban: nyelvi és kulturális közösséget, összetartozást a verseken és a dalokon keresztül. A film egy érzelmekkel teli, felemelő zenei élmény.

"Nem a mi ötletünk volt, hogy Réka filmet készítsen rólunk és nem is akartuk befolyásolni. Négy év munka után leültetett minket a filmvászon elé és meglepődtünk, nevettünk, meghatódtunk, örültünk. Ilyen filmet senki sem csinált még rólunk" - idézte Gryllus Dánielt, a Kaláka alapítóját és vezetőjét a közlemény.

Mint kifejtette, nagy kihívás volt olyasmit megmutatni, amit talán még ők sem tudtak magukról. A film elkészítésében fontos szerepe volt a forgatókönyvíró és dramaturg Gellér-Varga Zsuzsannának, Hargittai László vágónak, és a társproducer Gerő Barnabásnak. "A Kalákáról szóló film igazi kalákában készült" - fogalmazott Pigniczky Réka.

A filmet június 28-án levetítik az egri Kaláka fesztiválon, majd látható lesz a Balaton körüli kertmozikban, többek között Fövenyesen, Balatonakaliban és Zamárdiban. Ősszel az art mozik műsorában találkozhatnak a filmmel a nézők.

A Kaláka 1969-es megalakulása óta, több mint ötven éve egyet jelent a magyar és az egyetemes költészet kimagasló alkotásainak megzenésítésével. Írtak zenét mások mellett József Attila, Ady Endre és Kosztolányi Dezső verseire is.

A kétszeres Kossuth-díjas együttesben, amely eddig több mint harminc lemezt készített, Gryllus Dániel (fúvós hangszerek, citera, ének), Gryllus Vilmos (cselló, gitár, ének), Radványi Balázs (mandolin, gitár, ukulele, brácsa, ének) és Becze Gábor (bőgő, ének) szerepel.