Látványos diorámáik segítségével valósághű környezetben ábrázolják a Bakony élővilágát. Vendégeik bebarangolhatják a hegység különböző tájait, megismerhetik évszakok szerinti arcait. Visszautazhatnak az időben, hogy találkozzanak a jégkorszakban itt élt óriásokkal, köztük a két mamuttal, melyek a legimpozánsabb elemei a „Jégkorszaki óriások a Bakonyban” című kiállításnak. A vadászat szerelmesei pedig egy különleges trófeagyűjteményben gyönyörködhetnek. Ezek az összeállítások és A természet ékszerei – a Kárpát-medence ásványai tárlat támogatói jeggyel a Múzeumok Éjszakáján 24 óráig látogatható.

Visszautazhatunk az időben, hogy találkozzunk a jégkorszakban itt élt óriásokkal, köztük a két mamuttal Illusztrácó: Wikipédia

A Fedezd fel a zuzmók ismeretlen világát! című kiállítást 18 órakor nyitják meg. A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jött létre. A kiállítással közelebb szeretnék hozni az emberekhez a zuzmók sokszínű életmódját, látványos megjelenését. A zuzmók méltatlanul elhanyagolt élőlénycsoport a bemutatók és kiállítások tekintetében. Ismertetése a bioindikáció, a levegőszennyezettségi indikáció révén egyre fontosabbá válik. Továbbá számos veszélyeztetett, sérülékeny zuzmófaj él hazánkban, melyek megismerése kulcsfontosságú a hazai természetvédelem számára is. Csaknem ezer hazai zuzmófajjal büszkélkedhetünk.

Az év ősmaradványa idén a gyapjas mamut. A jégkorszak óriásait kötetlen beszélgetés keretében ismerhetjük meg jobban a geológiai gyűjteményben.

Kézműves-foglalkozásokat is tartanak a múzeumban, mamutos faliképet készíthetnek az ügyes kezű gyermekek. Az év emlőse, a vadmacska kapcsán meglepetés várja az érdeklődőket. Bagolyköpet válogatásra is lesz lehetőség, amely nem csupán izgalmas tevékenység, de utána mikroszkóp alatt tanulmányozhatják és beazonosíthatják a baglyok étrendjén szereplő kisemlősöket a látogatók.

Lárvák és imágók, avagy miből lesz a cserebogár? A látogatók megismerhetik a rovarok fejlődési módjait a különböző rovarlárvák és bábok azonosításával. A természet színeiből is ízelítőt kaphatnak a csillogó trópusi lepkék és bogarak vizsgálatával. Kísérletet láthatnak az irizáló színű azúrlepkével és a rózsabogárral. Tanulmányozhatják a parányi ízeltlábúakat a mikroszkóp alatt, sőt a kullancs szájszervét is. Lesz bátorságpróba is ezerlábúakkal.