Káel Csaba, a magyar mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos büszkén beszélt arról, hogy már negyedik éve rendezik meg a magyar mozgókép ünnepét ebben a térségben. – A film mindig kollektív, alkotó folyamat eredménye – emelte ki. Hozzátette, életműdíjat azok a művészek kaptak, akik egyéni látásmódjukkal, kivételes megközelítésükkel, kiemelkedőt alkottak. Sok évtizedes pályafutásukkal a magyar filmkincset gyarapították. Bóka István polgármester reményei szerint „gyökeret ver” a fesztivál Balatonfüreden, melynek a későbbiekben is helyszínt adhatnak. – Büszkék vagyunk arra, hogy Veszprém és Balatonalmádi mellett a mi városunk is az egyik gazdája lehet ennek a rangos eseménynek, mely jelzi, mennyire fontos a magyar film, a mozi – fogalmazott. Hozzátette, érdekes filmeket lehet látni a Balaton Moziban, a Tagore sétányon kialakított szabadtéri moziban. Bóka István méltatta a kitüntetetteket, akiknek életét meghatározta a filmművészet. A polgármester rámutatott, jövőre lesz Jókai Mór író születésének 200. évfordulója, aki sok időt töltött Balatonfüreden. – Ennek apropóján nagyon örülnénk annak, ha a jövő évi filmes kínálatban kiemelt helyet kapnának a Jókai-regényekből készült filmek, mint például A kőszívű ember fiai, az Egy magyar nábob, Az aranyember, illetve A fekete gyémántok című alkotások. Bóka István kiemelte, ezen a hétvégén a film és mozi mellett az irdalom, a zene és a képzőművészet színvonalas programjaiból lehet válogatni, ugyanis most rendezik meg a Könyv, bor, jazz fesztivált és az ünnepi könyvhetet is. A köszöntők után alkalomhoz illő jazzmuzsikával ajándékozták meg a közönséget.

A díjazottak Balatonfüreden, a kongresszusi központban

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Mint ismert, június 12-15. között Veszprémben, Balatonfüreden és Balatonalmádiban megrendezett legnagyobb hazai filmes mustrán az életműdíjasokhoz kapcsolódóan többek között olyan filmeket nézhetett, illetve nézhet meg a közönség, mint a Kontroll, a Csak szex és más semmi, a Macskajáték és az Angi Vera. A tavalyi, nagy sikerű cannes-i vetítés után itt lesz láthatta a Sziget a szárazföldön című klasszikus frissen restaurált verziója is. Az ünnepélyes életműdíj-átadón elhangzott, az idén 87. születésnapját ünneplő Elek Judit Kossuth- és Balázs Béla-díjas filmrendező és forgatókönyvíró, a Balázs Béla Stúdió alapító tagja, 1956 és 1961 között a Színház- és Filmművészeti Főiskola diákja volt Máriássy Félix osztályában. Az 1967-ben készült stílusteremtő lírai dokumentumfilmje a Meddig él az ember. 1968-ban készítette el első nagyjátékfilmjét, a dokumentarista és játékfilmes technikákat izgalmasan vegyítő Sziget a szárazföldönt Kiss Manyival a főszerepben. Az 1983-as Mária-nap című filmje Szendrey Júlia életének motívumai alapján készült. Mindhárom alkotást bemutatták a Cannes-i Filmfesztiválon. Az 1989-es Tutajosok című munkája az Európa-szerte nagy figyelmet kapott tiszaeszlári per témáját dolgozza fel. 1994-ben saját kisregényét vitte filmre Ébredés címmel, gyerekkori élményeiről.