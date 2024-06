A Liszt Ferenc- és Prima Primissima-díjas zongoraművész zongorahangversenyén Bartunek Katalin, a Csigó Malom Kulturális Központ Alapítvány vezetője köszöntötte a közönséget.

Érdi Tamás zongorahangversenyére megtelt a Csigó Malom

Fotó: Tóth B. Zsuzsa/Napló

– Újra koncertsorozatot kezdünk a Csigó Art Fest keretében, immár a 15. évadunkat nyitjuk meg. Eddig 180 eseménynek adott helyet a Csigó Malom, a sort ebben az évben kiegészítjük 15 koncerttel, egy pódiumszínpadi előadással és a kiállítással. Idén a koncerteket a fiatalok bemutatására, valamint a mesterek és tanítványok kapcsolatára alapozzuk, ennek jegyében rendeztük a mai előadást is – mondta Bartunek Katalin. Mácsai János zenetörténész, zenei házigazda és a pódiumbeszélgetés moderátora arról is beszélt, hogy már harminc évvel ezelőtt együtt dolgozott a zongoraművész édesanyjával, Érdi Mártával.

Idén is lesz Klassz a pARTon

– A mai hangversenyen az együttlét kerül előtérbe. Beszélünk Tamásról és a Klassz a pARTon sorozatról – mondta.

Az estet két filmbejátszás nyitotta, amely azt idézte fel, hogy Tamás miként tanult zongorázni. A filmek a művész mestereivel – Kocsis Zoltánnal és Vásáry Tamással – készült közös, négykezes koncertek felvételeiből adtak ízelítőt.

A művész hatodszor adott zongorahangversenyt a malomban

Érdi Tamás örömét fejezte ki, hogy immár hatodik alkalommal játszhat a Csigó Malomban. Chopin-darabokkal érkezett, többek között az Esőcsepp prelűd, a G-moll ballada és a Cisz-moll nocturne csendült fel előadásában.

Az est második felében Liszt Ferenctől a Villa d’Este szökőkútjai című darabot, valamint a harmadik és a hatodik rapszódiát hallhatta a minden zeneművet vastapssal jutalmazó közönség. A ráadás Debussytől a Clair de Lune volt.

A koncert végén pódiumbeszélgetést rendeztek É. Szabó Mártával. A Cimbora Alapítvány elnöke néhány szóban bemutatta fiáról írt, Akinek a madarak is Chopint énekelnek című kötetét. Beszélt arról is, hogy idén újra lesznek Klassz a pARTon-koncertek, amelyek keretében Tamás is több helyszínen fellép. A beszélgetés ideje alatt a Tamás felesége, Érdi-Harmos Réka fotóiból készült válogatást láthatott a közönség.

Az estet szalonprogramként borkóstoló zárta a Von Beőthy Pince kínálatából, kötetlen beszélgetéssel, dedikálással.