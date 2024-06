A megjelenteket Péni Béla igazgató köszöntötte. Beszédében elhangzott, hogy a zeneiskola a 2023–24-es tanévet 352 beiratkozott növendékkel kezdte meg, és az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan négy tanszakon folyt az oktatás. A növendékek közül négyen két tanszakra is jártak.

Fúvósok mutatták meg tudásukat a Járdányi Pál Zeneiskola tanévzáró ünnepségén hétfőn a Tamási Áron Művelődési Központban

Fotó: Szijártó János/Napló

– Amikor lezárunk egy időszakot, számot vetünk, s ha feltesszük a kérdést, milyen volt az elmúlt tanév, úgy gondolom, elégedettek lehetünk. Alapvető céljainkat teljesítettük, eredményes tanévet zártunk. Az iskola két alapfeladatának, az oktatásnak és a nevelésnek megfelelő összhangban kell lennie. Nekünk az a dolgunk, hogy a ránk bízott tanulóknak különböző változatos módszerekkel átadjuk az adott tananyagot, nevelést pedig minden pillanatban, minden tettünkkel végzünk. A személyiség formálása az általunk fontosnak tartott értékek, a szociális érzékenység, a tisztelet egymás és önmagunk iránt, a kultúrára, a szépre és jóra való fogékonyság olyan érték, amelynek átadása ugyanolyan fontos, mint a tananyag oktatása. Ezt az összhangot, úgy érzem, sikerült megtalálnunk az idei tanévben is – hangsúlyozta beszédében Péni Béla.

Az igazgató szólt a személyi változásokról is. Mint mondta, Éder Tamás (oboa, furulya) pályakezdő tanár érkezett augusztusban, a nyugdíjba vonuló Román Iván helyett pedig Veres Lóránt (hegedű, brácsa) kezdte meg munkáját a Járdányi Pál Zeneiskola húszfős tantestületében. Ami a most lezárt tanévet illeti, számos szép eredmény értek el különböző regionális és országos versenyen a zeneiskola tanulói, ami az intézmény tanárai által végzett áldozatos munkát is tükrözi.