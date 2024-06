Veszprém és a Bakony–Balaton régió 2023-ban Magyarország és Európa figyelmének középpontjába került: a sok értékes programon túl fontos, korábban nem létező kapcsolatok alakultak ki, helyi hagyományok erősödtek meg és használaton kívüli területek kerültek be a kulturális vérkeringésbe. Mint írják, a programnak kiemelten fontos célja, hogy a közös eredmények a címviselés éve utáni években is, hosszú távon is jól láthatók maradjanak, és tovább erősítsék a kulturális-kreatív régiót.

Sokan a veszprémi Gyárkertet tartják a kulturális évad legnagyobb dobásának. Lehet, hogy esélyes az értéktárba kerülésre?

Fotó: Nagy Lajos/Napló

,,A Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program kiemelten fontos célja, hogy a közös eredmények ne csak a címviselés évére korlátozódjanak, hanem az azt követő években, hosszú távon is megőrizzük és tovább erősítsük sikereinket a régióban" idézi a közlemény Markovits Alízt, a program vezérigazgatóját.

Minden olyan értéket szívesen várnak az értéktárba, amivel a települések, intézmények, szervezetek a program kapcsán gazdagodtak; legyen az tapasztalat, együttműködés, helyszín vagy rendezvény, mindent, amiről érzik, tudják, hogy hosszú távon is fontos értéket képvisel – tette hozzá Markovits Alíz.

A tájékoztatás szerint a gazdag örökséget egy ,,EKF-értéktárba" rendezi a program értékeit ápoló csapat, és ezeket közzéteszi nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi nagyközönség számára is. Az értéktárba bekerülő együttműködések, újonnan alakult egyesületek, művészeti körök, megújult épületek, az újra felfedezett kulturális örökségek és hagyományok, vagy akár kreatív-művészeti alkotások, megjelent könyvek, esetleg az útjukra indított rendezvények is viselhetik majd az EKF-program öröksége címet és a kulturális év szikráit hordozó logót is.

Kifejezetten ebből a célból elkészült egy digitális pecsét is, mely egyértelműen jelzi majd, hogy a térség kulturális életének meghatározó szereplői a közös sikereket a jövőben is meg kívánják őrizni, és az elért eredményeket méltónak tartják arra, hogy azokat tovább folytassák – írják. Az EKF örökség pecséttel ellátott eseményeket, attrakciókat a VEB2023 Zrt. továbbra is közzéteszi digitális platformjain megtalálható programnaptárakban – áll az összegzésben.