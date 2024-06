Crazy Horse, azaz Szilaj Ló a sziú indiánok hadvezére az amerikai vadnyugat egyik legkarizmatikusabb alakja volt, akinek vezetése alatt az indián harcosok legyőzték Custer lovasezredét, térdre kényszerítve az Amerikai Egyesült Államok hadseregét. A neves történész kötete segítségével megismerhetjük Szilaj Lót úgy, ahogy kortársai ismerhették – mondja Ági, akinek könyvespolcán ott sorakozik az összes olyan kötet, amely a piacon létezik a témában Amerikában. – Scott csodálkozott, hogy minek ennyi könyv erről, már nem tud újat mondani senki, de engem érdekelt, mert reméltem, hogy itt-ott még találok újdonságot. 2011-ben fordítottam le magyarra a könyvet. Európában csak francia nyelven jelent meg addig. Úgy éreztem, hogy rajtam kívül sokakat érdekelhet az indián kultúra múltja és jelene, de a nyelvi gátlások miatt nem tudhatnak róla eleget. Crazy Horse élete elképesztő, némi túlzással Jézus Krisztuséhoz hasonlítanám. A népe jólétéért küzdött miden lehetséges eszközzel, a tradíciókat éltette és a saját emberei adták fel, végül 37 évesen meggyilkolták. A várakozásnak végül meglett a gyümölcse, tavaly találtam rá arra a kiadóra, amelyik végre meglátta benne a lehetőséget. Egy éve jelent meg a magyar kiadás, ezzel újabb álom valósult meg – magyarázza Ági, aki az utóbbi tíz évben HR-esként dolgozott. Bár a közelmúltban nyugdíjba vonult, komoly terveket sző még. Mivel a montanai utak olyan sokat adnak számára, már tervezi a következő utazást.

– Érdekel a történelem, a tradíciók, a kultúra, az ottani gasztronómia és lelkileg szintén sokat adnak az ott töltött hetek. Próbálok minél többet megtudni a természettől, az indiánoknak az univerzummal való kapcsolódásukról. Szépen haladok, de rengeteg kérdésem van még. Az indiánok azonban nem szeretik a felesleges kérdéseket. Rájöttem, hogy időt kell adni és kiderül minden, ami fontos. Tervezem, hogy ősztől itthon lovagolni járok majd, és most éppen egy kortárs indián témájú könyvet fordítok, édes-keserű a történet. Scott – akinek a dakota neve Ehnamani, azaz Emberek Között Járó – pedig megkért, hogy írjam meg az életrajzát, elkezdtük a munkát. Ő most tradicionális babákat készít Montanában az egyetlen indiánként, aki ilyennel foglalkozik. Yellowstone-i homokkal tölti meg a szarvasbőrből készült bábukat, kézzel összevarrja, feldíszíti, ruhát ad rájuk és mokaszint. Hajat készít, gyönggyel díszíti a viseletüket. Nincs két egyforma baba, de mindegyik gyönyörű. Hetvenéves elmúlt, de a kor nem látszik rajta, jól tartja magát. Azon egyszeri, közel húsz évvel ezelőtti ittjárta óta nem volt Magyarországon és már nem is készül nagyobb utazásokra. Én viszont visszavágyom, nagy álmom, hogy a Yellowstone parkban dolgozhassak. No és egyszer elmennék a Machu Picchura – avat be terveibe Ági. Semmi kétség afelől, hogy mindez megvalósul, hiszen ő továbbra is nyitott, szeret szocializálódni, másokkal találkozni. Korábbi munkahelyeiről is maradt egy-egy csapat, akikkel tartja a kapcsolatot. Nem hisz a véletlenekben, szerinte mindennek oka van. És talán a legfontosabb, hogy hite mellett tesz is tervei megvalósulásáért.