– Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy immár több éve házigazdái lehetünk a fesztiválnak, hangsúlyozta Navracsics Tibor miniszter. – Számunkra a művészetek és a kultúra nem csupán a szabadidő eltöltésének módja, hanem közösségteremtő és gazdaságélénkítő eszköz is. Vannak olyan sikeres régiók Európában, melyek a gazdaságot szinte kizárólag a táj szépségére, az ottani emberek vendégszeretetére, illetve a művészetekre és a kultúrára építik. Ezt próbáljuk mi is kialakítani – fogalmazott. A miniszter méltatta, amikor Káel Csaba, a magyar mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos néhány éve javasolta, hozzák a térségbe az akkor még Filmpiknik nevű rendezvényt, amelynek együttműködve három város – Veszprém, Balatonfüred és Balatonalmádi – adott otthont. – Ahhoz, hogy egy régió kreatív legyen, az is kell, hogy az embereknek kedvük legyen a kultúrához, amit a mostani rendezvény is biztosít – vélekedett.

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Káel Csaba kormánybiztos méltatta a Veszprém–Balaton Európa Kulturális Fővárosa (VEB 2023 EKF) és a Nemzeti Filmintézet együttműködését, illetve a gyönyörű vetítési helyszíneket, mint a veszprémi História kert, a balatonfüredi Tagore sétány és a Balatonalmádiban lévő Wesselényi strand. Reményei szerint a nagyszerű filmek minél több emberhez eljutnak majd. – Tovább él a VEB 2023 EKF programunk, amit a mostani esemény is bizonyít – mondta Porga Gyula polgármester. Aláhúzta, nagyon fontos volt a készülődés is, így a 2023-as év előtti időszak is, majd a tavalyi és az idei esztendő, valamint a következő évek is, amelyek a folytatásról, a kulturális eseménysorozat örökségéről szólnak. A polgármester köszönettel beszélt Káel Csaba kormánybiztos, valamint a Nemzeti Filmintézet együttműködéséről.