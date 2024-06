Az írták, idén nyáron körbebiciklizik a Balatont, melyhez bárki csatlakozhat. – Elérkezett a második biciklizés ideje, mely a felsőörsi Hegyilevegő Piknikhez kapcsolódik, ahol egy kétnapos hétvégét próbálunk felejthetetlenné tenni a résztvevők számára, fogalmaztak. Közölték, Balatonakarattyáról a Peter's Terasznál lehet velük találkozni június 21-én, pénteken 10 órakor, majd 11 órakor indulnak tovább a bicikliúton az alsóörsi strandig, ahová legkésőbb 13 óráig megérkeznek. A Balaturné oldaláról kiderült, a Bagossy Brothers Company nyáron öt balatoni helyszínen ad koncertet, melyekhez egy-egy biciklitúrát is társítanak. A Balaturné kiemelt állomása Felsőörsön a Pocca dűlőn lesz, ahol a kétnapos eseményt, a Hegyilevegő Pikniket rendezik meg vendégzenekarok fellépésével. A felsőörsi eseméyn mindkét napon 15 órakor kezdődik és hajnali egy óráig tart. A fellépők között mások mellett a Dreamflow, a 4S Street és Dorogi Peti is szerepelnek. Pénteken egy tábortűz körül beszélgetős esti program várható a Bagossy zenekarral, majd 23 órakor fellépnek, míg másnap 21 órakor adnak koncertet. A zenén kívül kvíz, pódiumbeszélgetés és sok izgalmas program is várható, a legkisebbeket animátorok, gyereksarok, sportprogramok várják. A pikniken jelen lesz a kitűnő balatoni gasztronómia és borászat is.