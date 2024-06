Szombat 10-re beszéljük meg végül, de szokás szerint korábban indulok. Életkori sajátosság, vagy ilyesmi. Útközben megállok gyönyörködni. Nem a magyar Toszkánában, mert olyan nincs, hanem a Balaton-felvidék utánozhatatlan csodájában. Feljebb hangosítom picit az Igazi zöld és igazi kéket, éppen annyira, hogy ne vegyen el a látványból. Így jó az összhang, Hegyi Zoli énekel a Sexepillel 1988-ból.

Hegyi Zoli a Sexepil énekeseként 1985-ben a Ráday klubban Fotó: Fortepan/Várkonyi Péter

– Vérmes reményeim vannak, de akkor sem lennék csalódott, ha a csoportból se jutnánk tovább. A németek eléggé kiemelkednek ebből a négyesből, de a másik három csapat között – annak ellenére, hogy a skótok beleszaladtak rögtön a késbe – nagy küzdelem várható – mondja egy slukkra Zoli. – Nagyon kevés elég az embereknek: egy-két győzelem, szerethető karakterek, egy szerethető mester, miközben tisztán előttem van az összes borzalmas emlékem a múltból. Rossi mester nemcsak nagyszerű szakember, hanem remek ember is. Az sem utolsó szempont, hogy jöttek az eredmények, ám nem lehet mindig nyerni. Boldog vagyok ettől a csapattól, nagy szurkolójuk vagyok, igazi fotelultra – folytatja.

Közben előveszem a nagy becsben tartott bakelit Sexepil lemezemet, hogy ugyan írja már alá 35 év után. A zenekarral 12 éve volt egy felejthetetlen visszatérés Hegyi Zoli 50 születésnapja kapcsán, adott néhány koncertet a legendás banda, de ennyi, Zolinak elég volt. Már csak kellemes emlék a ’80-as évek a Sexepillel? – kérdezem.

– Igen. Nagyon élveztem azt a mini turnét, amivel egy kicsit visszajöttünk. Nagyon szerettem azokat a koncerteket, de ennyi volt. Nem is tudom, hogy minek kellene történnie ahhoz, hogy még egyszer összeálljon ez a zenekar, bár ugye soha se mondd, hogy soha – mereng el a távolba pillantva. – Közben kis zenélgetések azért előfordultak másokkal, de az meg inkább a szabadidő kulturált eltöltéséről szólt, minthogy ebből bármiféle produkció is legyen. Néha az Európa Kiadóval is, hogyha a Menyhárt Jenőnek van jelentősebb évfordulója.

"A fröccs sem a legrosszabb találmány, ami kiszaladt az emberiségből"

Szóba kerül aztán, hogy eléggé megterhelőek voltak az elmúlt évek a pandémiától kezdve, majd az orosz–ukrán háború és az izraeli–palesztin konfliktus enyhén szólva is lélekölő. Ezt ki kell írnia, adnia magából az írónak, vagy csak nézelődni kell, netán egy jó fröccsbe fojtani az egész borzalmat?