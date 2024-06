A Tihanyi Piac Placcon a kora délutáni órákban a Virtuózok klasszikus zenei koncertje biztosítja a jó hangulatot, esténként pedig az elektronikus zenéé a főszerep: a berlini Jan Blomqvist és a franciák egyik legkeresettebb elektronikus zenei előadója, Worakls mellett a hazai előadók közül többek között Deva, Metha, ajsa luna, Sobek & Mulya, Justrice és Chriss Ronson is színpadra lép.

Illusztráció

Forrás: szervezők

A Balaton Piknik a nemzetközi elektronikus zenei színtér két kultikus előadóját is elhozza Tihanyba. Fantasztikus hangja mellett Jan Blomqvist legnagyobb erőssége a sokszínűség: zenéi egyszerre melankolikusak és euforikusak, hűvösen távolságtartók, ugyanakkor szívet melengetően poposak. A klasszikus zenét az elektronikus ritmusokkal ötvöző francia dj, Worakls két legismertebb dala a Salzburg és a Porto. Szettjeiben a lágyabb techno jól megfér a filmzeneszerű dallamokkal és az eklektikus ütemekkel. A hazai előadók közül pénteken Souveq, Infragandhi, ajsa luna, Sobek & Mulya, Justrice és Secret Factory, szombaton Galactic Jackson, Lenny Lenoks, Vojnits Alíz X Monkeyneck, Deva, Chriss Ronson, Metha, Robert Makai & Dubecticut táncoltatja meg a placc közönségét.

Napközben vezetett túrák keretében lehet felfedezni a környéket, és mivel már virágzik a levendula, ezen a hétvégén elindul a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Szedd magad! akciója is. A fő helyszínen, a Tihanyi Piac Placcon szombaton piac, vasárnap művészpiac várja a piknikezőket, akik Balaton környéki termelők kiváló minőségű élelmiszereiből, kézműves termékek, régiségek, művészeti alkotások közül is válogathatnak, miközben a Virtuózok tehetségeit és délutáni dj-szetteket is meghallgathatnak. Repertoárjuk a klasszikus kompozíciókon keresztül a tangó szenvedélyes ritmusain át a barokktól a kortárs éráig terjed. Azok, akik nem szeretnének lemaradni a foci-Eb mérkőzéseiről, kivetítőn követhetik a meccseket, többek között a szombat délutáni Magyarország–Svájc találkozót. A Staropramen gasztroudvarban pedig a Balaton legjobb éttermei közül az EPL Bisztró, a Kistücsök, a Rolling Chef, a Bistro Sparhelt és a John’s Pub Creative Kitchen menüit lehet végigkóstolni. A Balaton Piknik idején a Tihany és Szántód között közlekedő kompok meghosszabbított menetrenddel járnak, így a déli partról is könnyen elérhető az esemény.