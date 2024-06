Gyurácz János Csaba többek közt beszélt a Bakony Hangja Színjátszócsoport megalakulásáról, arról, hogy már eddig is több háromfelvonásos darabot színre vittek, ősbemutatót is. Főként zirci tagjai vannak a társulatnak, a 11 évestől a hetvenesig, több korosztályból. A díszleteket szintén maguk állítják össze, kölcsönkérnek hozzá a helyiektől régi bútorokat, kiegészítőket. A jelmezeket ugyancsak jellemzően maguk szokták elkészíteni, azonban ezúttal e téren a Veszprémi Petőfi Színház segített nekik, mivel a darab az 1900-as évek elejére viszi vissza a nézőket. A történetről a rendező nem akart sok részletet elárulni, azt szeretné, ha jórészt meglepetés lenne és ahaélményként érné a látvány, a jelenetek sora a közönség soraiban ülőket, azután, hogy felhúzták a függönyt.

Podcast Gyurácz János Csabával

Fotó: Rimányi Zita/Napló



A miniszterelnök pikáns kalandja a postahivatalnok lakásában – ez áll a cselekmény központjában, az biztos, hogy sokat fog nevetni, aki megnézi az előadást. A főszereplő a postahivatalnok, akinek igazán csinos felesége van, és persze megjelenik a miniszterelnök és az ő felesége is, szerepet kap a főbérlő, egy könyvügynök, az osztrák-magyar bank aligazgatója, egy újságíró, egy rendőrtiszt, egy mentőtiszt és persze többek közt a szomszédok is.

Gyurácz János Csaba szerint – aki egyébként maga is játszik a darabban – a jó rendező nem azt mondja meg, mit csináljon a színész, hanem hagyja, hogy beleélje magát a karakterbe és önkéntelenül, felszabadultan alakítsa azt. Legfeljebb azt mondja meg neki, mit ne csináljon, ha valamit túlzásba vinne.

A zirci művelődési házban ötször adják elő A miniszter című vígjátékot. Az előadások megtekintése ingyenes, de a szervezők előjelentkezést kérnek. A darabot a következő időpontokban láthatjuk: június 14-én, pénteken 19 órától, június 15-én, szombaton 19 órától, június 23-án, vasárnap 17 órától, június 28-án, pénteken és június 29-én szombaton 19 órától.