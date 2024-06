Nemcsak a Kabóca társulatának előadásait láthatta a közönség; magánszínházak, független bábszínházi alkotók, kőszínházi vendégtársulatok is felléptek. A szabadtéri előadásokat koncertek, vagy éppen improvizatív gólyalábas attrakciók színesítették. A Kabóciádé egyik legnépszerűbb eseménye az Éjszakai kalandtúra, amely minden évben egyedi történetet tár a résztvevők elé, s az éppen aktuális konfliktust a gyerekek aktív bevonásával oldják meg a színészek. Így volt ez idén is.

A Kabóciádé fergeteges programokkal várta vendégeit már a megnyitó estéjén

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A rendezvény megnyitója előtt A székely menyecske meg az ördög című udvari zenére érkezett stábunk a Deák Ferenc utcába, a színház udvarára, a produkciót Fabók Mancsi Bábszínháza produkálta, megdolgoztatva a közönséget. Itt „határozták el”, hogy a mulatság ne álljon le – folytatódjon az az egész hétvégén. Igen ám, de kiderült, ehhez nem rendelkeztek a szükséges engedéllyel. Milyen szerencse, hogy épp a helyszínen járt Hegedűs Barbara alpolgármester is, aki mint a város hivatalos képviselője első szóra szignózta az engedélyt, így a idei Kabóciádé gond nélkül, immár a hivatalos okmány birtokában lezajlott!

Plusz sztori: megkapták a ,,hivatalos" engedélyt az alpolgármestertől

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Természetesen a fentieket a hangulat fokozása végett rendezték így, de a közönség jót mulatott rajta. S ha már jelen volt az alpolgármester, kihasználta az alkalmat, és köszöntött mindenkit a jó hangulatú estén. Különösen a gyerekeket, hiszen ők a hétvége főszereplői. Elmondta, hálásak azért, hogy a Kabóciádé mesebirodalma idén is életre kelt a színház vadonatúj helyszínén, s azt is, ez a hétvége arról szól, hogy a gyerekek számára valóra váljon mindaz, amit szeretnének. – Itt lehettek bátor legények, harcos hercegek, hősök, királynők, s még meglepetésekkel is találkoztok. Egy külön birodalom, mesevilág elevenedik meg és vár rátok, élvezzétek, szórakozzatok – kívánta az alpolgármester a kicsiknek, hozzátéve, a legfontosabb az, hogy a családok együtt mulathatnak.

Interaktivitás – ez jellemezte az idei Kabóciádét

Hivatalosan is elkezdődött tehát a mulatság, indult a táncház, olyan sikerrel, felszabadult örömmel, ragyogó arcokkal, amilyet rég nem láttunk. Ha pedig az idei Kabóciádé eseményeinek valami fő kulcsszót kívánunk keresni, hát legyen az talán az interaktivitás. Mert ez jellemezte leginkább a három nap programjait.