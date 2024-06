Bevallom, számomra nem mondott sokat a feltűnő 56 films-logó, ami nem utalt sem a Nemzeti Filmintézetre, sem a társtámogatóra, a Veszprém–Balaton 2023 EKF elnevezésre, de a vetítést követő beszélgetésen megvilágosodhattunk. Pigniczky Réka rendező két szálon viszi a történetet; láttuk a nagyapakorba ért „fiúkat” alkotás közben, majd egy távoli útra készülődve, ám haladva az időben, mindig előjött a múlt. Kezdve ott, hogy 1969-ben Gryllus Vilmos és Dávid, Radványi Balázs, valamint Mikó István elkezdett közösen zenélni. Maga a Kaláka az Ádám sörözőben alakult meg, érkezik az információ azzal együtt, hogy berzenkednek a Kaláka együttes elnevezés ellen, hiszen ősi magyar szokás az, hogy a barátok, szomszédok segítenek annak, aki közülük házat épít, vagy éppen búzát arat. Ez az együtt ténykedés maga a kaláka, így kisbetűvel. A már akkor is színésznek készülő Mikó István szívesen zenésített meg verseket, eleinte ezeket játszotta a Kaláka. Például 1972-ben lett Mikó-dal a Szél, szál, szalmaszál, amit azóta is ismer minden kisgyerek, meg a szüleik is természetesen.

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Az együtt zenélésből, bolondozásból lassan életforma lett, a Kaláka pedig fogalommá vált, örült, aki ott lehetett a koncertjeiken. A filmvásznon egymást követik a helyszínek: Kaláka Fesztivál Egerben, raktárkoncert, Fatemplom Fesztivál, Kaláka versudvar Kapolcson, turné Erdélyben és Dél-Amerikában, fellépés a Nemzeti Színházban meg a Tháliában, hogy csak néhányat soroljunk. Közben mindig szól a zene, a színházterem közönsége lábával veri a taktust, halkan énekel, hol nevet, hol meg a könnyeit törölgeti. Sodró lendületű, izgalmas alkotás nyit ablakokat az elmúlt ötven évre, ami úgy kezdődött, hogy nem tiltották, de nem is támogatták a Kaláka ügyködését. Igazából nem kellett ellenzéki gondolat, nem is volt mibe belekötni, hiszen hivatalos könyvekből származtak a versek, amiket megzenésítettek, legyen szó A walesi bárdokról vagy A cinege cipőjéről. Elhangzik, hogy a zenészek tanárai Kodály Zoltán közvetlen tanítványai voltak, akik mesterükkel, meg a Kaláka valamennyi közreműködőjével vallották, vallják: a zene lelki összhang, lelki érzékenyítés, ami a néptánccal együtt nagyon hiányzik a mai világból. (No és hova lett a Kodály-módszer lényegét jelentő heti öt énekóra az iskolákból, tehetnénk hozzá.)