A tervek szerint ugyanezen a hétvégén rendezik a 42. Lidl Balaton-átúszást, amely a várhatóan több mint tízezer indulóval most már évek óta a nyár legnépesebb szabadidős eseménye. Nincs változás a korábbi évekhez képest, Révfülöp és Balatonboglár között teljesíthetik az 5,2 kilométeres távot az úszók, és most már az is megszokott, hogy akár SUP-pal is át lehet húzni az északiról a déli partra. Az átúszásnál persze a végső szót mindig az időjárás mondja ki, de bízzunk benne, hogy a Holdhoz hasonlóan a szél is tudja, mi a dolga 2024 sportos nyarán: július 20-án nem fújhat!

Ugyanezen a héten lesz a VeszprémFest prémium zenei programokkal és világhírű fellépőkkel. Július 16–20. között Gregory Porter, a Toto, Paloma Faith, a Milky Chance, valamint José Cura koncertezik az egykor érseki pihenőként szolgáló História kertben felállított nagy színpadon, Snétberger Ferenc pedig három nap alatt három különböző műsort ad elő a Jezsuita templomkertben.

Ezen a héten indul, de tovább tart, így a csúcshét után is látogatható lesz a 33. Művészetek Völgye Fesztivál Kapolcson és a környékbeli, Balaton-felvidéki településeken, ahol több mint kétezer program közül lehet választani tíz napon át.

Július harmadik hetében, és különösen a július 20-i hétvégén tehát irány a Balaton és Veszprém vármegye!