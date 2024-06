A szervezők elmondták, a fesztivál idén is laza keretek között, szabadtéri koncertekkel, borbemutatókkal, könnyed beszélgetésekkel, utcai könyvárusítással minél szélesebb körben népszerűsíti a magyar irodalmat. Naponta könyvbemutatókkal, irodalmi programokkal, szabadtéri koncertekkel, borozgatással várják az érdeklődőket a Vaszary kertben és a Blaha utcában.

Rendkívül gazdag programsorozattal Könyv-Bor-Jazz Fesztivált rendeznek a városban június 12–16. között a Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft. és a Szőcs Géza Irodalmi Szalon szervezésében

Fotó: Szervezők

A hagyományos irodalmi beszélgetések és könyvbemutatók mellett a Kisfaludy-színpadnál háromezer kötetes könyvkamion állomásozik, ahol a szerzők dedikálnak. Érkezik Fábián Janka és a füredi Karády Anna, akik a romantikus történelmi regényeikkel lettek népszerűek, dedikál Vida Ágnes pszichológus, aki a Babapszichológia vagy az Álomba ringató praktikák című könyveivel, gyermeknevelési és várandósságról szóló blogjával aratott nagy sikert. A Vaszary kertben és a Blaha Lujza utcán felállított szabadtéri színpadokon naponta szól a jazz, előbbiben borpavilonok és könyvsarok, utóbbiban helyi vendéglátóhelyek különlegességekkel várják a vendégeket. A Huray-villák udvarán gyerekprogramok lesznek, de az épületben lehet válogatni kiváló balatoni borokból, szerveznek borbemutatókat is.

Praznovszky Mihály irodalomtörténész

Fotó: Fehér Gábor

A fesztiválon megidézik Herczeg Ferencet, akinek A fehér páva című regénye alapján forgatott romantikus játékfilm, a Pacskovszky József rendezte Majdnem menyasszony nyolc jelölést kapott a fesztivállal egy időben zajló Magyar Mozgókép Fesztiválon. Egyebek mellett a legjobb tv-film, a legjobb rendező és a legjobb női főszereplő kategóriában verseng a fődíjért. A filmről az alkotók beszélgetnek majd, köztük Hajdu Tibor, a film egyik főszereplője. Szó lesz kulisszatitkokról, és a filmből kimaradt részleteket is láthat a közönség. A Blaha Étteremben bemutatják Frenyó Zoltán filozófus, eszmetörténész Európa című kötetét. A rendszerváltozásról, az első szabadon választott miniszterelnökről írt könyvet Kodolányi Gyula Antall Józseffel a világszínpadon címmel. A szerző 1989-től Antall József, majd Boross Péter miniszterelnök külügyi tanácsadója volt, élményeiről is szó lesz az irodalmi esten.

Könnyed borozgatás mellett ismerhetik meg az érdeklődők Ambrus Lajos–Kovács Gyula Gyümölcsök és praktikák a Tündérkertből című kötetet, a szerzőkkel Figula Mihály beszélget. Szó lesz Praznovszky Mihály Madách-enciklopédia című kötetéről is. Az irodalomtörténész Madách Imre zsenialitásáról beszél az irodalmi esten.