Június 14-én, pénteken egy színvonalas gálaműsor keretében a szülők és más kedves érdeklődők is megtekinthették gyermekeink előadását. A program Pfeiferné Takács Hajnalka igazgató megnyitójával és Schell Tamás polgármester köszöntőjével indult. A tanév főbb eseményeit képeken bemutató vetítés készítette elő a délutáni műsort. A városlődi művelődési házban igazi színházi hangulatban hangzott el jó néhány magyar és német vers, dal és színdarab. Az iskola több osztálya is nemzetiségi táncot adott elő. A közel kétórás műsor keretén belül felcsendült néhány zongorajáték, és két ügyes tanítványunk harmonikatudását is bemutatta. A program zárásaként pedig az énekkar adott elő egy csodálatos dalt, mialatt néhány tanuló a vendégeknek levendulacsokrot osztott köszönetképpen a szülők támogatásáért és felkészítő munkájáért.

Köszönet illeti iskolánk dolgozóit, felkészítő tanárait, különösen Boldizsár Gábornét, aki a nemzetiségi táncot oktatja intézményünkben. Továbbá a pápai Allegro Alapfokú Művészeti Iskola zenetanárait, valamint Bauernhuber Józsefet a harmonikások felkészítéséért, Pfeiferné Takács Hajnalkát az énekkar vezetéséért és Weisz Ádámot, iskolánk egykori tanulóját az énekkar harmonikakíséretéért. Köszönjük mindenkinek, aki jelenlétével vagy bármely formában támogatta gálaműsorunk megvalósulását, és bízunk benne, hogy iskolánk a későbbiekben is ilyen szép sikereket ér el.

Nyitrainé Alagi Renáta