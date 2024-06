Arról is beszélt Attila, hogy rengeteg témája, írnivalója van, így ebből a szempontból lényegtelen maga a helyszín, a szükséges kapcsolattartásra pedig lehetőséget ad az internet. Persze a közeg, a világmegváltó beszélgetések, amelyek újabb és újabb energiákkal töltötték fel, néha hiányoznak, de nem annyira, hogy ez bármit is változtasson azon a döntésén, amelyet meghozott. Kérdésre válaszolva kiemelte, nem, egyáltalán nem bánta meg, hogy Badacsonytördemicre költözött. Most már itt is számítanak rá, s amiben tud, segít. Július 7-én a településen egy kiállítás megnyitóján vesz részt, ahol Stekovics Gáspár művészportréit és S. Horváth Ildikó rézkarcait tekinthetik meg az érdeklődők. Aznap este egy irodalmi beszélgetést is tartanak, amin Bárth János Cseh Tamás-dalokat ad elő, illetve Cserhalmi György színművész, Zalán Tibor költő, Stekovics Gáspár és S. Horváth Ildikó várhatóan érdekes beszélgetésben idézik meg a régi nyarakat. A moderátor Csikós Attila lesz, immár mint házigazda, badacsonytördemici lakos.