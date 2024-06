Szirmai Albert legismertebb, legnagyobb sikerű, darabjával, a Mágnás Miskával Veszprémben is biztosra ment a Petőfi Színház, melynek szakemberei a közönség legfiatalabb részét is igyekeztek bevonni a játékba.

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Ezúttal királylányt ugyan nem rajzolhattak a fiatalok, ám úgy látszik, legalább olyan népszerű figura a ló, mert csaknem minden kiállított rajzon szerepet kapott. Igaz, hogy Mágnás Miska foglalkozását tekintve lovászfiú, ám az operett története nem a foglalkozása körül bonyolódik. A ló szerepeltetése arra utal, hogy a főhőssel szimpatizálnak a fiatalok, szeretik őt, neki drukkolnak, boldognak szeretnék látni. Ez utóbbi állítást igazolja, hogy Miska párja, a tenyeres-talpas mosogatólány, Marcsa is ott látható a legtöbb rajzon, mégpedig úgy, hogy bennük a darab szereplői is magukra ismertek. Erről is beszélt az eredményhirdetésen Kellerné Egresi Zsuzsanna, a Petőfi Színház igazgatóhelyettese a gyerekek számára kialakított Meseszigeten.

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Összesen 79 alkotó munkáját vizsgálta meg a zsűri, és választotta ki korosztályonként a három-három győztest. Az óvodások közül a legjobbnak Laki Mia rajzát találták, őt követte Pesti Boglárka és Dohány Dorka. Általános iskolások pályáztak a legtöbben. Közülük Virág Lili lett az első helyezett, társai a képzeletbeli dobogón: Kiss Borbála és Selmeczki Nóri. Egyenpólóban vette át a díjat Oberfrank Pál igazgatótól a három győztes középiskolás lány: Vitáros Franciska, majd Hunyadi Abigél és Losonczi Liza. Az egyforma zöld póló pedig azt jelképezte, hogy mindhárman a színház akadémistái. Az ajándék a győztesek számára oklevél, színházbérlet, illetve -jegy volt, továbbá VIP-jegyek, hogy igénybe vehessék a Gyermekszigeten található játékokat (ugrálóvár, csúszda, körhinta stb.).