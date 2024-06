A korábbi népszerű dalos ünnepek, az Europa Cantat Éneklő Hetek, az Amerikai–Magyar Kórustalálkozók és Vivace fesztiválok nagyon sok résztvevőt és hallgatót vonzottak Veszprémbe. A Magyar kórusok találkozóját hazai és határon túli fellépőkkel 2018 óta rendezik meg június elején, a nemzeti összetartozás napjához közeli hétvégén. A találkozót a járvány miatt 2020-ban és 2021-ben nem lehetett megrendezni, tavaly a Dalvölgy keretében ismét megtartották a programot. A fesztivál a Kárpát-medencei, illetve a nyugati diaszpórában működő magyar kórusoknak teremt találkozási lehetőséget. Célja, hogy határon inneni és túli kórusok találkozzanak, együtt énekeljenek. A programban közös próbák, szakmai műhelymunkák szerepelnek, a kórusok együtt készülnek a gálaműsoron való közös fellépésre. A repertoárt Erdélyi Ágnes, a találkozó művészeti vezetője és meghívott kórusok karnagyai alakítják ki. 2018 óta tizenöt kórust láttak vendégül Veszprémben.

Az idei rendezvényt a házigazda Veszprém Város Vegyeskara kóruscsaládjának hangversenye nyitotta pénteken este a Hangvillában. Az 1956-ban Zámbó István alapította kórus ma egyesületként négy együttesben ad aktív zenei és közösségi élményt, a gyermekektől az idősekig. Fellépett a VVV Vokál, a Dúdoló Népzenei Műhely, a VVV Senior Nőikar és Veszprém Város Vegyeskara Erdélyi Ágnes karnagy vezetésével. Szombaton este a vendégek adtak gálahangversenyt. Bemutatkozott a rimaszombati Blaha Lujza Vegyeskar, a komáromi Cantus Iuventus, a kolozsvári Szent Cecília Kórus, a bakonybéli Szent Mauríciusz Kórus és a váci Vox Humana Énekkar.

A koncert csúcspontja ezúttal is a közös éneklés volt: a házigazda veszprémi és az öt vendégkórus tagjai együtt énekelték az előre kiválasztott és megtanult dalokat. A koncert elején Halmay Gábor önkormányzati képviselő mondott köszöntőt. Visszaemlékezett az Európa kulturális fővárosa-évre, annak sikerében jelentős szerepük volt a veszprémi együtteseknek. Veszprém Város Vegyeskara felbecsülhetetlen értéket képvisel, többek között ezért is nyerhette el Veszprém az UNESCO zenei városa, illetve a tavalyi kulturális főváros címet. A képviselő megköszönte a szervezők munkáját, a kórustalálkozó is hozzájárul ahhoz, hogy az évtized végén Veszprém Európa legélhetőbb városai közé tartozzon – mondta.