Éderné Biczó Ibolya református gondnok, presbiter elmondása szerint az 50 résztvevő magyar vonatkozású történelmi helyszíneket látogatott végig az utazás során. Szállásuk a Kovászna megyében található Alsócsernáton volt.

A Tapolca és Vidéke Református Társegyházközség tagjai Felsőháromszék és Brassó környékére kirándultak

A program keretében ellátogattak Gelencére, ahol az UNESCO világörökség részét képező katolikus templomot és a Szent Mihály-hegyi római katolikus erődtemplomot nézték meg. Kézdivásárhelyen a Dr. Csiha Kálmán Református Gimnáziumban tettek látogatást, de nem hagyták ki Brassót sem, a Fekete templomot, ahol a 25. zsoltárt énekelték el közösen. Szinaja városában a Peles-kastélyt, a gyönyörű környezetben felépített román királyi rezidenciát láthatták. Perkő tetején néptánctalálkozón vettek részt, ott még a Ludas Matyiról készült táncjátékon is szórakozhattak. A vulkáni eredetű Szent Anna-tónál tett látogatás szintén belefért a programba, ahogy a prázsmári erődtemplom is. A brassópojánai felvonó a Keresztény havasok csúcsára repített mindenkit, de felejthetetlen élmény marad a szekerezés is az esztenára, ahol friss sajtot és ordát kóstolhattak. Az élményekkel teli út utolsó állomása Nagyszeben volt, ahol várost néztek.