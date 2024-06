Azt mondták, nyáron színpadra állnak a hazai zenei élet legismertebb, legnépszerűbb előadói, akik előtt tehetséges veszprémi előzenekarok és lemezlovasok melegítik be a közönséget. A rendezvényhelyszínt a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa projekt hívta életre a helyi önkormányzat segítségével, ám olyan népszerű lett, hogy idén már a város támogatásával üzemel tovább.

Fotó: Gyárkert

– Idén is színvonalas programokat, koncerteket láthatnak a látogatók. Újra érkeznek a tavalyi nagy kedvencek, így Rúzsa Magdi, Beton.Hofi, Krúbi, Majka, a Vad Fruttik, de először lép itt színpadra Korda György és Balázs Klári. Itt jubilál a helyi illetőségű Sub Bass Monster, érkezik Hobo és a Pogány Induló, így minden korosztály talál magának megfelelőt a programok között – mondta Fülöp Zoltán, a Gyárkertet üzemeltető Weekend Event Kft. egyik tulajdonosa.

Hozzátette, várható újabb előadók fellépése is. Újdonságként az első koncert napján megnyit Veszprém minden bizonnyal legszínesebb helyszíne, a Blokk Art & Design. A színes konténerekből kialakított közösségi tér a kreativitás és a művészet különös találkozásának origója, egy pop-up helyszín, amely új színt hoz a veszprémi nyárba és a Gyárkertbe. A konténerekből létrehozott struktúra két fő funkcióból épül fel: a fenntarthatóság-fókuszú kiállítótérből és a kreatív workshoptérből. A kiállítások szervezésénél és a workshopoknál is fókuszba kerül a fenntartható szemlélet, az, hogy az alkotásnál a hulladék mint lehetséges alapanyag szolgálhat. A Blokk emellett lehetőséget biztosít a helyi művészek és alkotásaik megismerésére is.

Fotó: Gyárkert

A Gyárkert koncertjei méltó zárásként szolgálnak egy tartalmas nap végén, tökéletes összhangban a kreatív és művészeti élményekkel. A fenntarthatóság a Blokk mellett a Gyárkert egészének is fontos, ezért, ahogy tavaly, idén is igyekeznek csökkenteni ökológiai lábnyomukat repohárrendszerrel, hulladékminimalizálással. A hely idén is készpénzmentes, ahogy tavaly, most is gasztronómiai kavalkáddal, helyi éttermek, vendéglátók kitelepülésével várják a látogatókat.