Ladányiék erdőszéli otthonukba hívtak és megmutattak sok olyan képet, amit a régi Zircről festett Ladányi József. Mi azért is kíváncsiak voltunk ezekre, mert idén várossá válásának jubileumát ünnepli a település, hiszen épp negyven éve léptették elő. Sokan azért örülnének, ha láthatnák a műveket, mert emlékeznek is arra, élőben is látták, hogy nézett ki pár évtizede Zirc, a nevezetességei. Mintegy százhetven művet őriz ifj. Ladányi József és párja, Bognár Zita a már elhunyt művész hagyatékaként, és ezek többségének a szülőföldje, Zirc a témája.

Zirc száz színben százféleképp megjelenik Ladányi József festményein

Fotó: Rimányi Zita/Napló

A sokrétűen gondolkodó alkotó ecsettel színessé tett üzenetei hirtelen ölelik körbe azt, aki belép Ladányiék nappalijába. Számos festmény látható a falakon, jórészt sűrűn egymás mellé aggatva. Felismerhetők a Balaton, a Bakony tájai, települései, a legtöbbön persze Zirc jellegzetes részei és nem csak élethűen. Merészség, újítás jellemzi több ponton azt, ahogy a művész az egyik legkedvesebb témáját megközelítette.

Bognár Zita és ifj. Ladányi József a férfi édesapjának festménye mellett, amin az alkotó magát és feleségét örökítette meg a zirci bazilika előtt sétálva

Fotó: Rimányi Zita/Napló



Az egyik szobában csak egy kép függ az egyik falon, kell is neki a tér, a hely, a mérete, a témája miatt is. István király megkoronázását ábrázolja, az erről szóló rockopera egyik jelenetét. Az alkotó vallásosságát tükrözi több képe is. Az különösen megkapó, megható, ahogy a feleségéhez fűződő érzéseit, elvesztésekor a fájdalmát vászonra festette.

A régi Zirc Ladányi József festményén: az apátsági templom, a 82-es főút és az Alkotmány utca kereszteződése a Rákóczi tér felől nézve

Fotó: Rimányi Zita/Napló

"Mindig alkotott, az érzéseit így tudta feldolgozni, így jobban tudta kifejezni önmagát" – mindig ezt érezte fia és így emlékszik rá. Elmondta nekünk, hogy a jellegzetes zirci, kéttornyú apátsági templomot bármelyik oldaláról, bármikor emlékezetből megfestette. Rajz- és némettanárként át is adta tudását, több helyen tanított, Csetényben és a Reguly-szakképzőben.

Megfestette önarcképét is és azt, amikor a zirci bazilika oldalajtaján együtt lépett ki a feleségével, azt, ahogy egymásba karolva sétáltak. Áhítattal nézi ezt a képet is Zita és József, akik fiatalon osztálytársak voltak. Ha nem tetszene nekik a lakhelyük, a papa képeitől biztosan szerelmesek lennének Zircbe – így vélik. Felelősséget éreznek, azokat méltó módon szeretnék megőrizni. Mindennap érzelmi töltetet kapnak tőlük, ha egyben hosszabban elmerülnek és aztán arrébb lépnek egy másik elé, már egy egészen más történetben találják magukat, mindig új részleteit felfedezve az alkotásoknak. Szívesen megosztanák másokkal is ezt az élményt, akár egy kiállítás keretében. Úgy vélik, Ladányi József tanár úr nehéz témákat is vásznon jelenített meg, de legtöbb képe megnyugtató hatású.