A kortárs művészeti szcéna egyik legfontosabb hazai, de országhatárokon túl is jegyzett szereplője, a Művészetek Háza a szóban forgó estét-éjszakát is a 21. századnak szenteli. Legalábbis a FiXiR Labben mindenképp, ahol a valószínűsíthetően nagyszámú érdeklődő a 3D-tervezés és -nyomtatás rejtelmeibe pillanthat be. Nemcsak nézőként teheti ezt meg, hanem alkotóként is. A saját kútfőből származó tárgyakat ki-ki hazaviheti emlékbe. A múzeum a – sokszor rettegve – csodált mesterséges intelligenciát is megpróbálja egy kicsit jobban megismertetni velünk. Abból, hogy a legmodernebb technikákat mire használják a fényművészek, a Művészetek Házában május elején megnyílt, a Csikász Galériában látható Reflectopia című kiállítás ad ízelítőt.

Aki szeretne megismerkedni ezzel a viszonylag fiatal művészeti ággal, keresve sem találhatna jobb alkalmat a magyarországi fényművészeti alkotókat tömörítő Lighthouse Egyesület vezetője, Heckler Krisztina tárlatvezetésénél. Szakavatott kurátori kalauzolással lesz megtekinthető a néhány hete megnyílt Sprang, illetve A föld útjai című kiállítás is. A kiváló japán kapcsolatokkal rendelkező Művészetek Háza a programsorozat keretében lehetőséget ad a világ kulturális és gazdasági életére már régóta jelentős befolyást gyakorló szigetország alaposabb felfedezésére. Korsós Zoltán zoológus, egyetemi docens az Okinawa-központú Ryukyu-szigetvilág különleges flóráját és faunáját mutatja be – persze az ott élőkkel együtt, akik némileg kilógnak a sztereotípiák keretei közül. Nem tűnik kevésbé érdekesnek az a program sem, amelyen a népszerű japán író, műfordító, Murakami Haruki Norvég erdő című művéből olvasnak fel a jelenlevők, miközben felcsendülnek a műben említett zenék. Egy egészen új műfaj, a közösségi olvasás és zenehallgatás mutatkozik be itt. A várból érdemes lesz leballagni, a képzőművész-sámán Szilágyi Lackó műteremlakásához, amelynek ajtaja ezen a jeles napon bárki előtt nyitva áll. A Művészetek Háza a Modern Képtárnál Bauhaus: színek, formák, körök, négyzetek címet viselő családi alkotóudvart is berendez. A fenntarthatóságot fontosnak tartók a Dubniczay-palota udvarán megtanulhatják a japán lelemény, a szobanövények gyökereit óvó és tápláló, a műanyag cserepeket a lakásból örökre száműző mohagömb (japánul „kokedama”) elkészítését.