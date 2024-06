A Kultkikötő programjainak helyszíne Balatonföldvár, Balatonszárszó, Balatonboglár és Alsóörs lesz. A fesztiválon fellép mások mellett a Bagossy Brothers Company, A GRUND - vígszínházi fiúzenekar, a Budapest Bár és Charlie - közölték a szervezők szerdán az MTI-vel.

A programkínálatban a koncertek mellett nagyszínpadi előadások, musicalek, kamaradarabok és monodrámák is szerepelnek. Fellép többek között Hernádi Judit és Kern András, Schell Judit és Szervét Tibor, Csákányi Eszter, Mucsi Zoltán, Grecsó Krisztián, Rezes Judit és Szabó Győző, Kollár-Klemencz László, Kiss Tibi, Gyabronka József, Bezerédi Zoltán és Mertz Tibor, Szulák Andrea és Szemenyei János, Beck Zoltán és Vecsei H. Miklós, Lukács Miklós, Máté Gábor és Mácsai Pál, Bősze Ádám zenetörténész, illetve a Karinthy Színház, a Rózsavölgyi Szalon, a Kőszegi Várszínház, a Gyulai Várszínház és a Pannon Várszínház társulata is.

Az összművészeti fesztivált új program színesíti Templomséták a Balaton körül címmel. A program során Zubreczki Dávid újságíró nyújt betekintést az érdeklődőnek több Balaton-parti település múltjába és jelenébe.

A színházi és zenei repertoárt kiállítások egészítik ki. A balatonboglári Vörös és Kék kápolnában kortárs magyar művészek alkotásait mutatják be. Várady Róbert és Szabó Franciska a létezés metafizikáját elemző, Gaál Kata és Bács Emese a nagyvárosok nyüzsgő életét bemutató, valamint Weiler Péter és Bartha Dóra balatoni reggeleket visszaidéző kiállítását tekinthetik meg a látogatók.

A legkisebbeket báb- és gyerekszínházi produkciókkal, kézművesfoglalkozásokkal várják. Megismerhetik többek között Süsü, Kippkopp és Tipptopp, Boribon, Vitéz László, Szaffi, Pinokkió, Csizmás Kandúr és Kóc bohóc történetét - olvasható a szervezők közleményében.