A méhkirálynő koronája címmel tartott interaktív előadást a méhek világnapja alkalomból a Bogárháton csapata a közelmúltban a sümegi Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde nagycsoportosainak.

A gyerekek élvezték, hogy részesei lehettek a mesének, s közben számos érdekességgel is találkozhattak a városi könyvtár programján

Fotó: szervezők

A városi könyvtárban tartott előadás felettébb szórakoztató volt a kicsik számára, főleg úgy, hogy a gyerekek betekintést nyertek a rovarok világába, azon belül is a méhek és más beporzók életébe. Többek között azt is megtudták, hogy milyen létfontosságú szerepet töltenek be a méhek az életünkben. Az izgalmakat és az élményt fokozta, hogy a mesében a gyerekek is részt vettek, közösen oldották meg a feladatokat, közben pedig élő (az emberre veszélytelen) rovarokkal, illetve makettekkel találkozhattak.