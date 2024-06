A fesztivál megálmodója Benkó Zsófia Anna, aki a Magyarpolányi Kerek Nap Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola drámatanára. A pedagógus egy színjátszásközpontú, de mindenképpen művészetorientált fesztivált szeretett volna létrehozni, amiben sok segítséget kapott diákjaitól és sok más helyről is. Egy olyan rendezvényt képzelt el, ahol a drámatagozatos diákok megmutathatják tehetségüket, a magukból kitörni vágyó főnixet, ahol játszó és néző egyaránt jól érezheti magát.

Forrás: iskola

A találkozót több olyan program is kísérte, mely a szórakozást, a pihenést és a művelődést szolgálta, ilyen volt például a molinóra festés, a kincskeresés, a kézműves sarok, a filmes szoba, a "pihi szoba", a Varázserdő mesemeditációval, hangfürdővel és jógával, továbbá a színvonalas előadások. A bemutatott darabokat szakmai zsűri véleményezte, viszont a díjakat több kategóriában a közönség szavazatai alapján osztották ki. A pápai gimnázium Kingvin nevet viselő csapata a leghumorosabb előadás címét nyerte el. A petőfisek egyéniben több díjat is elhoztak, Tóth Gergő a leghumorosabb karakter címet nyerte el, Nagy Kíra pedig három kategóriában is sikert aratott: ő nyerte a legjobb mellékszereplő, a legelvontabb és a legmegosztóbb karakter címét is.