Eddig a rövid, tömör, tényszerű hír. Kiegészülve azzal, hogy szeptember 15-én, szombaton 11 órakor az Operettszínház előtti Halhatatlanok sétányán ünnepélyes keretek között fogják felavatni a megtisztelő elismerést elnyerő művészek lábnyomát.

És ami emögött van, a lábnyomokon túl, az már több lesz, mint tényszerűség. Az egy nagy ívű pálya, hívhatjuk életműnek is, hatalmas szerepekkel, több ezer fellépéssel, hiteles művészi példaként, amikor a kiválasztottság, az alázat, a munka és a hit, a rendíthetetlen küldetéstudat égi mezőkre viszi mindig a hangját, alakításait, egész életét, lényét, ami úgy hat, mintha tényleg a felhőkön túli világból jött volna. Nagyon komolyan veszi a pályát és önmagát is. Láttam, nála még egy főzés is olyan, mint egy Verdi-opera, annak összes érzelmével, szenvedélyével, az ízekkel, a zene, a hang megfejthetetlen titkával. A tanítványait a mai napig ebéddel várja Litéren.

Részlet Ézsiás Erzsébet Az érzelmek papnője című könyvéből:

Medveczky Ádám karmester: „Nem véletlen, hogy Kati Puccini-specialista. Szinte minden nőalakját eljátszotta, a Tosca volt pályájának csúcsa. Az olasz zeneszerző ugyanis a tipikus asszonyt írta meg, és Pitti Katalin a sokarcú, igazi, vérbeli NŐ, csupa nagybetűvel. Hozzáállása a szakmához számomra inspiráló, mindig élmény vele dolgozni. Az igényességet megköveteli másoktól is, a partnertől, a rendezőtől, a karmestertől, a kellékestől, a súgótól, az egész színháztól. Ő nem attól prima donna, vagyis első számú asszony, hogy sztárallűrjei vannak, hanem az egyénisége, a kisugárzása teszi azzá. Ezt nem lehet tanítani, ez isteni adomány."

Most a Halhatatlanok Társulatának tagjai közé választották. Isteni adományként, meg egy ország szeretetével, tiszteletével. Fellép a mai napig, ahová hívják, elmegy, legutóbb itt volt Veszprémben, az Operalegendák találkozóján. Tanít, jótékonykodik, rengeteget gyakorol, új anyagokat keres. Mi a titka? Az élet sűrűje van vele, hangjában, egyedi, senkivel össze nem keverhető nevetésében. Abban, hogy égi mezőkön jár, és talán onnan is jött.

Varga Róbert