A régész elmondta, jelenleg tizenegy szelvényben végzik a feltárást, eddigi legnagyobb eredményük egy száraz agyagba rakott kőfalalap, pontos kiterjedésének, funkciójának meghatározására a teljes körű feldolgozás ad majd választ, de úgy tűnik, ez Veszprém legkorábbi épített emléke. – Egy XI. századi épület, földbe mélyített veremház padlóján állok, melynek oszlophelyeit is megtaláltuk, ez a korszak jellegzetes épülete. Tíz négyzetméter alapterületű, a kerámialeletek nagy része innen származik. Ráleltünk a ház kerámiákkal kirakott kemencéjére is. Különböző korok különböző rétegeit vizsgáltuk, szerencsére egy korszak sem végzett nagy pusztítást. A X-XI. századi eredetet a leletanyag erősíti meg. A most megtalált építmény a kolostor korai kiszolgálóépülete lehetett, korábban ilyen épületmaradványra nem leltek. Legfontosabb tehát azt eldönteni, az épület nyomai a XI. vagy a X. századhoz köthetők-e. Utóbbi az eddigi ismert 1015-1020-as kolostoralapítás idejét megkérdőjelezheti – mondta el a régész.