A 145 esztendeje eredetileg Geiger Valériaként Szekszárdon született Dienes Valéria az első öt magyar nő között iratkozott be a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemre 1901-ben. Matematika–fizika szakot végzett, közben a Zeneakadémiára is járt, zeneszerzést és zongorát tanult. Filozófiából, matematikából, esztétikából doktorált. Férjével, Dienes Pál (1882–1952) matematikussal közösen publikált hazai és francia szaklapokban; Párizsban nagy hatással volt rá – az idén ugyancsak születési évfordulós – Henri Louis Bergson (1859–1941) francia filozófus. Magyarra fordította műveit és tanulmányt is írt róla Bergson lélektana címmel. Bergson-fordításai a magyar filozófiai nyelv megújítását, irodalmi rangra emelését is jelentették – melyért 90 éve, 1934-ben Baumgarten-díjat kapott –, de még számos filozófus művét is átültette magyar nyelvre.

Az amerikai Duncan testvérek – Isadora Duncan (1877–1927) és Raymond Duncan (1874–1966) – mozgásművészeti tevékenységének, illetve Bergson mozdulatpszichológiai elméletének hatására kezdett a tánccal foglalkozni. Saját mozdulatművészeti rendszert alakított ki, melyet orkesztikának nevezett el. 1915-ben nyitotta meg Orkesztikai Iskoláját Budapesten, melyet 1944-ig vezetett. A magyar orkesztika nagyasszonyát Vitányi Iván (1925–2021), A tánc című 1963-as kötet szerzője, a Népművelési Intézet egykori igazgatója helyezte újra reflektorfénybe 1975-ös, televíziós portréműsorában. A jeles női filozófus, fordító, koreográfus, mozdulatművész, pedagógus, táncteoretikus, az új színpadi táncművészet magyar úttörője, a magyar táncelmélet, az orkesztika megalkotója mindvégéig megőrizte szellemi frissességét. Utolsó előadását életének kilencvenhatodik évében, a tihanyi Nemzetközi Szemiotikai Kongresszuson tartotta. Jó volna a közeljövőben neki is valamiféle pápai emléket állítanunk – vetődött fel legutóbbi egyleti összejövetelünkön.