A Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió elmúlt évében 40 óvodás, három tanfolyami csoport, kettő szeniorcsapat, hip-hop, ritmikus gimnasztika és kortárs csoport is színesíti a táncos kínálatot, tájékoztatott Kiszelyné Czibik Tünde művészeti vezető. A négy versenyző csapat ebben az évben is sok dicsőséget hozott a stúdiónak. Az együttes idén is két előadással zárta az évet. Az első előadás főként az óvodás és tanfolyami csoportokról szólt, a második előadásban a versenyzőké volt a főszerep. A táncosok az évadot Pápán, a ZsooDance minősítő versenyen kezdték, ahol 17 arany, négy ezüst, két bronz minősítés és öt különdíj született. A legjobb táncos díját Benedek Bianka érdemelte ki, és a legkiemelkedőbb együttes díját is elhozta a Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió.

A legjobb formáció pénzdíját a Via Dolorosa koreográfia nyerte Szerbiában

Fotó: Gáspár Gábor

Szerbiában tíz első helyezést szerzett a csapat. A verseny legjobb párosa a Galambos Doroti–Kun Dorottya-duó lett, a legjobb formáció pénzdíját a Via Dolorosa koreográfia nyerte. A Lenti Táncversenyen négy harmadik, három második és 13 első helyezéssel zárták a versenyt. A táncosok hét különdíjat érdemeltek ki, és a Lenti bajnoka címet is a Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió kapta.

A keszthelyi Helikonon bronz minősítést kapott Horváth Gréta és Marx Bernadett, ezüst minősítést érdemelt ki Ács Noémi és a Klósz Dorka–Méreg Kinga-páros. Az Erkel Diákünnepek gyulai diákfesztiváljáról Klósz Dorka elhozta a fesztivál fődíját. A Showtime nemzetközi verseny eredményei: két harmadik hely, öt második hely és öt első hely.

Májusban a stúdió 48 tagja részt vett a Garda Fesztiválon. Június 19- én az Europe Finals rendezvényén harmadik helyezést szerzett Csiszér Lili, Lindemann Boróka és az Óraszerkezet csoportos koreográfia. Első helyezést ért el Bóka Laura, Nagy Szilvia Zselyke és az Én szépségem csoportos koreográfia. Sok-sok munka, szorgalom, kitartás, elkötelezettség és tehetség van a színpadra lépő gyerekekben és felnőttekben, mondta Kiszelyné Czibik Tünde. Az évzáró előadás vastapsai lelkesítették a gyerekeket, a Via Dolorosa táncosait visszatapsolta az értő közönség.