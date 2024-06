Az egyik megépítette, a másik megvédte, a harmadik elkótyavetyélte. Idén is ez volt a várpalotai történelmi rendezvény jelmondata, ami azt jelképezte, hogy az 1566-os török ostrom mellett a várat a 14. század végén építő Újlaki család korszakát, s az épületet barokk kastéllyá alakító, a várat „elkótyavetyélő” Zichy család korszakát is bemutatták az idén is sok látogatót vonzó fesztiválon az ország szinte minden szegletéből érkező hagyományőrzők.

Thury kapitány vezetésével fáklyás felvonulást tartottak Várpalota belvárosában a hagyományőrzők

Fotó: Szabó Péter Dániel/Napló

A nyitónapon egy új, a gyalogságnak emléket állító darabontszoba nyílt meg a Thury-várban. Az eseményen Töll László hadtörténész hangsúlyozta: a magyar lóra termett nemzet, éppen ezért mindig a lovas katonákra vagyunk a legbüszkébbek, ezzel háttérbe szorítva a gyalogosokat, holott bizonyos csaták terheit elsősorban ők viselik.

A kiállítóhelyen egy korabeli őrszoba elevenedik meg, ahol a darabontok kipihenhették magukat két szolgálat között. A berendezésre a puritán egyszerűség volt jellemző: szalmával tömött ágyak, asztalok tányérokkal és evőeszközökkel, valamint ládák a mindennapi életben használt tárgyakkal.

Idén is megörvendeztette a gyerekeket és szüleiket Gulyás László vándormuzsikus előadása, az Egérparádé, valamint Élet egy középkori ispotályban címmel egy bemutató várta az érdeklődőket a várkertben, ahol egyúttal a végvári élet mindennapjai is megelevenedtek.

A folytatásban Töll László hadtörténész felvezetésével bemutatkoztak a hagyományőrző csapatok, majd a pénteki napot fáklyás felvonulás és tűzzsonglőrműsor zárta.

A történelmi várjáték fő napját szombaton tartották. Egész nap látványos előadásokat és bemutatókat, valamint a hagyományőrző csapatok produkcióit láthatták az érdeklődők a várnál, majd Mikó Sándor és lovai kápráztatták el a nagyérdeműt a vár mögött.

A Palotai Mustra fő attrakciója az 1566-os diadalt megidéző várostrom volt

Fotó: Szabó Péter Dániel/Napló

A nap zárásaként pedig a Palotai Mustra fő attrakciója, a várostrom következett. Puskaropogás, kardcsörgés és ágyúdörgés közepette idézték meg a hagyományőrzők Thury György és hős vitézeinek a többszörös túlerővel rendelkező török sereg felett aratott 1566-os diadalát. A pirotechnikai eszközökkel is alaposan megtámogatott csata természetesen magyar győzelemmel zárult, melyet a közönséggel együtt tűzijátékkal ünnepeltek meg a várvédők.