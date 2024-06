A rendezvény hangulatát emelte a páratlan helyszín, amely nemcsak történelmi környezetével, hanem panorámájával is elvarázsolta a résztvevőket. A teraszról nyíló kilátás, a naplemente varázsa és a pince autentikus légköre az ünnepi borklub különleges atmoszféráját teremtette meg.

Gelencsér András (szemben balra) az ünnepi borklub estéjén adta át jelképesen utódjának a stafétabotot

Fotó: Pannon Egyetem

Elsőként Csillag Zsolt, az egyetem kancellárja fejezte ki köszönetét, hogy együtt dolgozhatott Gelencsér Andrással. Abonyi János jelenlegi rektorhelyettes, majdani intézményvezető a béke rektoraként aposztrofálta Andrást, aki mindig megmutatta a megfelelő irányt, és a mai napig nem tudta megfejteni kiegyensúlyozottságának titkát. Gelencsér András a megható szavak után őszintén beszélt az elmúlt kilenc év sikereiről, megpróbáltatásairól. Arról is mesélt, hogy nagyon nehéz egy vidéki egyetem vezetése, ami kooperatív feladat. – Szeretném az egyetemet továbbra is támogatni, az elkövetkező időkben a munkámmal szolgálni – mondta, majd a siker kulcsát is megadta, ami nem más, mint az együttműködés. Végül egy pohár borral köszöntötte utódját, sikert kívánva az új feladatokhoz.

Az est hátralévő részében borok, pezsgők társaságában kötetlen beszélgetések, baráti eszmecserék zajlottak. A kiváló hangulatú program telt házzal zajlott, a résztvevők bepillantást nyertek a borászat „művészetébe” is.

Fotó: Pannon Egyetem

A borklub természetesen nemcsak a búcsúzásról, hanem az összetartozásról és az együttműködésről is szólt, ezek az ünnepi események pedig fontosak az egyetemi közösség erősítésében.