Brányi Mária alpolgármester elmondta, Veszprémben különösen fontos a könyvek ünnepe. Ráadásul egyre többen tudják azt is, hogy az első magyar egyetem is Veszprémhez köthető. Az elődök íráshoz, olvasáshoz való kapcsolata mélyen gyökerezik, ugyanakkor ezeket a korai hagyományokat jelentős oktatási és kulturális folyamat viszi tovább Veszprémben ma is. Utalt a Séd kritikai folyóirat 50., jubileumi számára is. Szerinte egyedülálló és példátlan országosan is, hogy több mint tíz éve a város kulturális életét bemutató folyóirat jelenik meg. Ebből is kiderül, hogy gazdag és színpompás kulturális élet vesz bennünket körül. Arról is beszélt, hogy nemcsak a veszprémi elemek azok, amelyek nagyon rangosak az irodalomhoz köthető három napban, hanem azok a pillanatok is, amikor az országos vagy a határon túli alkotók munkáival tudunk találkozni. A rendezvény az irodalom ünnepe lesz a városban.

Fenyvesi Ottó, Brányi Mária és Kilián László a sajtótájékoztatón

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Fenyvesi Ottó, a Vár Ucca Műhely főszerkesztője azzal kezdte, a folyóirat 25 évvel ezelőtt indult, és most a 84. számnál tart. Voltak "kegyetlen" időszakok, amikor nem kaptak támogatást, ellenszélben kellett dolgozniuk, de az utóbbi évtizedben folyamatosan jelent meg a folyóiratnak minden évben négy-négy száma. Elindítottak egy könyvsorozatot is 2002-ben, akkor jelent meg Fábián László A gond embere című kötete, azóta már a 78. könyvnél tartanak. Az idei könyvhétre pedig megjelenik Hegyi Zoltán Garázsmenet című könyve, amely azért is szenzáció Fenyvesi Ottó szerint, mert Hegyi Zoltán az egyik legmenőbb, legolvasottabb publicista Magyarországon. A Magyar Nemzettől kezdve a Szabad Föld, a Veszprémi Napló és Mandiner munkatársa, a Vár Uccában is publikált. Hegyi egy országos hírű rockzenekarnak, a Sexepilnek volt az énekese és dalszerzője a '80-as években, ám 35 éve már itt él a vármegyében. Fenyvesi hozzátette, mostanában egy kicsit eltűnt a szem elől, de a Vár Ucca felfedezte, és most megjelentek összegyűjtött írásai Garázsmenet címmel, ami az egyik szenzációja az idei veszprémi könyvhétnek. Június 20-án a Foton udvarán lesz a könyv bemutatója. Végezetül abbéli meggyőződésének adott hangot, hogy a nyomtatott kultúra, a Gutenberg-galaxis még pár száz évig alapja lesz az emberi kultúrának, civilizációnak.